特朗普宣布司法部長巴爾辭職，巴爾辭呈呼籲提振公眾對選舉結果的信任

12月14日星期一，飽受特朗普總統詬病（譴責選舉舞弊不力）的美國司法部長比爾-巴爾已遞交辭呈，預計聖誕節之前離開。

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特朗普在推特上宣布了這一消息，但這一次，他並沒有抱怨這位忠心的部長。12月初，巴爾曾經宣布“沒有發現範圍達到或將改變選舉結果這一程度的舞弊現象”。特朗普還在最近幾天埋怨其司法部長沒有在更早些時候，揭露拜登的兒子亨特的稅務情況已經遭到調查，稱自己“非常失望”。但在剛剛的推文中，特朗普寫道：“和司法部長比爾-巴爾在白宮進行了非常棒的會面，他做得非常好！比爾將會在聖誕節前夕離開，和他的家人慶祝節日，司法部副部長傑夫-羅森將任代理部長”。

在辭呈中，巴爾回顧並讚美了特朗普任期內從經濟到移民，從“中東和平破冰”到新冠疫情“曲率行動”，再到“打擊中國對美國經濟和美國工人們的利用”等多方面重要行動，表示自己“因能夠服務這一政府與美國人民而倍感榮幸”，同時指出，“司法部將繼續關注2020年選舉舞弊的申訴”，“在我們的國家如此深刻撕裂之際，政府各個層級都有責任在其權限內盡一切可能，來確保選舉完整性，提振公眾對結果的信任”。