美國宣布制裁土耳其國防工業局

12月14日星期一，美國宣布，按照“以制裁反擊美國敵人法”，對負責政府採購武器的土耳其國防工業局施加制裁，以此懲罰安卡拉方面購買俄羅斯防導系統S-400。這是美國針對北約盟友的罕見嚴厲制裁，但依舊沒有動用諸如會波及土耳其總統埃爾多安個人，或者衝擊土耳其金融系統的更加嚴厲的制裁措施。

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美國國務卿蓬佩奧在一份聲明中指出，“今日的決定彰顯出，美國不會放任與俄羅斯國防與情報領域進行的重大交易出現”。

根據2017年在國會壓倒性通過的“以制裁反擊美國敵人法”，美國政府叫停了所有向土耳其國防工業局出口武器的許可和貸款，並經濟制裁土耳其國防工業局主席以實瑪力-德米爾等人，不允許其進入美國，或者在美國擁有資產。星期五，美國通過了一份草案，當中包括因購買與北約系統不兼容的俄羅斯防導S-400而制裁土耳其的內容。事實上，美國的制裁從去年導彈交付，就盤旋在土耳其的上空，但美國總統特朗普一直沒有將之啟動。周五，土耳其總統埃爾多安提前打預防針，稱美國針對土耳其的制裁一旦開啟，“將是美國對其北約非常重要盟國的不尊重”。

然而蓬佩奧指出，“雖然有其他與北約系統兼容的選項，來滿足國防需求，土耳其仍然決定採購S-400並進行試驗”；“美國已經屢次通知土耳其最高層，採購S-400系統將構成針對美國技術安全與軍事人員安全的一大威脅，且將會給俄羅斯國防工業提供重要資金，同時還會讓俄羅斯取得土耳其國防工業與軍隊的滲透點”。此前，美國已經把土耳其排除在聯合研發F-35戰機之外。

對於美國制裁，土耳其外交部連呼不公平，敦促美國重新考慮，稱“土耳其致力於通過對話和外交途徑，本着聯盟精神，解決問題”。俄羅斯外交部則表示，本次制裁土耳其，又一次顯示出“美國用非法，單邊，強制措施，傲慢對待國際法”。