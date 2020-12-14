美國選舉人團今在舞弊爭議中投票 特朗普拒認拜登勝選

美國各州選舉人團今天12月14日在大選舞弊的爭議中投票。這場投票的結果將在1月6日由美國國會確認。特朗普拒絕承認拜登勝選，他強調搖擺州的舞弊選舉不合法，並對司法部拖延調查拜登之子涉嫌與中國的交易表示失望，他還有意任命一位特別總檢察長。

廣告 繼續瀏覽後續

如將被指作弊的搖擺州，賓夕法尼亞，喬治亞，密歇根，威斯康星4州總計62張選舉人票都算給拜登，那麼拜登得票306張，遠遠超過贏家所需的270票門檻。

但特朗普繼續拒絕承認拜登勝選。他指控拜登和民主黨陣營，通過大規模舞弊偷竊選舉。他昨晚連發數推表示，幾個搖擺州的選舉結果不能被“合法認證”。他稱，這些作弊行為是嚴重的犯罪，應受懲罰。他具體說，大家都知道，有死人票，未成年人票，非法移民票，假簽名票，囚犯票，偽裝成投票機問題的作弊，往投票箱灌票，用錢買票，粗暴對待共和黨監票員，“投票數量超選民人數”等情況。

特朗普還稱，作弊地點包括底特律，費城，米沃基，亞特蘭大，匹斯堡等地。他指他自己在這些搖擺州得票數量遠超獲勝所需。因此他說，這些在抗議之下的選舉不能被認證。

或任命特別總檢察長

此外，有關拜登兒子亨特-拜登涉嫌在中國烏克蘭俄羅斯受賄的調查，法國巴黎競賽畫報昨天說，華爾街日報透露，美國司法部長巴爾今年春天就知道這個正在進行的調查。特朗普發推對司法部的慢動作表示很失望。他稱，如果喬-拜登上台，他兒子亨利-拜登就會什麼事都沒有，這個案子就會被埋葬。

華爾街今天報道說，特朗普打算在司法部長比爾-巴爾（總檢察長）之外，再任命一位特別總檢察長。