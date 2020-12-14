美國選舉人團投票確認拜登勝選

12月14日星期一，法新社華盛頓站報道稱，美國選舉人團投票已確認拜登勝選。

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１２月１４日星期一，美國的選舉人陸續行使其確認大選結果的職能。此前宣布勝選的民主黨人拜登即將對美國人發出呼籲，他希望人們能夠給這一“動蕩的選舉翻頁”。

選舉人團投票是美國大選的傳統程序，今年因特朗普陣營的異議而受到重大關注。法新社引述拜登團隊的消息稱，拜登即將從德拉瓦爾的威爾明頓發表講話，演講內容將包括宣布“在美國靈魂一戰當中，民主贏了”，“美國的選舉完整性得以保全，現如今，需要翻開新的篇章，團結起來”，“民主的火焰很久之前就在這個國家燃燒起來，現在我們知道，沒有什麼能掐滅這一火焰，無論是大流行病，還是濫用權力，都無法將其熄滅”。

新罕布什爾州共和黨人州長克里斯－蘇努努表示，“（選舉人團投票）不僅是出於對傳統的尊重，而且向所有人展示，美國的系統是運轉的”。他所在州的選舉人，賓夕法尼亞州的選舉人，都和拜登方的預期一樣，確認了拜登的勝選。賓州州長，民主黨人南希－米爾斯表示，“這是民主的重要一天，是賓夕法尼亞州，是自由的重要一天”。

雖然此前有選舉人投票意向和其所代表的地區民意不符的個例，但從未出現過徹底扭轉大選結果的先例。本次陸續出爐的結果也顯示，拜登的勝選，是牢牢坐穩，而最終２７０個選舉人票的確認，已在當地時間下午加利福尼亞州結果出爐後敲定。選舉人團投票結束後，根據結果，特朗普是否會接受？現在還是一個未知數。