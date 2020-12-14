美國開始接種輝瑞疫苗 紐約女護士打第一針

美國今天12月14日開始接種Covide-19冠狀病毒疫苗。這款疫苗由輝瑞和生物技術公司Pfizer/BioNTech聯合研製生產。美國計畫在明年三月地之前接種一億人。

廣告 繼續瀏覽後續

數百萬劑抗Covid-19疫苗在零下70度冷凍條件下，周日被分發-運往美國各地，從今天周一開始在全國範圍接種。法新社報道，美國首批疫苗將優先給一線醫護人員和老人院的人接種。

紐約護士打第一針疫苗

紐約長島Jewish Medical Center醫護中心的女護士桑德拉-林德塞Sandra Lindsay是美國今天首位正式接種冠狀病毒疫苗的人。美國是受冠狀病毒禍害最烈的國家，死亡病例接近30萬。

美國接種疫苗比英國晚6天。英國是第一個批准接種輝瑞疫苗的西方國家。特朗普12月14日在紐約那名護士注射了第一針疫苗後，在推特上發帖慶賀稱，第一劑疫苗接種了。祝賀美國。祝賀世界。

美國計畫在本周三之前，給300萬人接種，在2020年12月底之前，給兩千萬人接種，在明年三月底之前，給一億美國人接種這款疫苗。

除了美國之外，加拿大和阿聯酋也在今天周一開始給本國國民接種抗冠狀病毒疫苗。

法國業主抗議 歐洲擔憂加劇

隨着年底假期的臨近和第二波疫情的加速流行，歐洲與美國一樣，對疫情的擔憂都在升高。繼德國將部分禁足令延至明年1月10日，倫敦和英國東南部從周三開始將疫情警戒提升到最高水平，關閉酒店，餐廳和影院劇場博物館等文化場所。

法國疫情也在惡化，目前每天的確診感染人數超過了1.1萬。但是，數以千計的酒店和餐廳業主在10來個行會的號召下，周一彙聚巴黎舉行抗議示威，要求政府讓他們重新開門營業。一名參加遊行的業主告訴法新社，他們不願意依靠政府的補貼續命。目前正值聖誕新年前夕，正是商家們生意最好的時段。法國總統馬克龍與衛生當局面臨疫情和經濟危機的巨大壓力。