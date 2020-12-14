華盛頓挺川大遊行爆衝突 4人刀傷 23人被捕

在美國各州選舉人團投票的前夕，特朗普陣營選民周六在華盛頓和其他多個城鎮集會遊行，抗議大規模選舉舞弊，支持特朗普連任。但自大遊行一開始就出現暴力衝突，目前已知4人受刀傷，包括重傷，23人被捕。

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周六12月12日，在華盛舉行的“挺川大遊行”發生暴力衝突，有人受傷，有人被捕。據法新社說，暴力從大遊行一開始就出現了。據當地消防發言人Doug Buchanan說，在幾宗衝突中，有4人被刀捅傷，其中有重傷。但當局沒有透露受傷者的身份和進一步細節。

據美媒紐時稱，有23人在這場衝突中被拘押。周日推特上有個短視頻顯示，一些穿黑衣拿盾牌的人與特朗普支持者發生肢體扭打，衝突場地有火焰燃燒，一名拿美國旗，帶“川普帽”的人被打翻在地。

法新社的現場報道說，儘管被最高法剛駁回一個訴訟，但支持特朗普的民眾堅信11月3日大選的贏家是特朗普。周六華盛頓大遊行最初的氣氛如同節慶，參加者眾多，但不如一個月前那次集會的規模大。

除了華盛頓，在奧林匹亞，亞特蘭大，聖保羅（明尼蘇達），以及在一些小城市，特別是在Nebraska和Alabama。參加遊行的人指控拜登陣營竊取選舉，譴責外國干預，稱投票軟件竊走數百萬張投給特朗普的票。

法新社現場採訪

來自愛達荷州Idaho的Luke Wileson說，我們絲毫不會放棄。此人堅持美國人民必須擁有自己的槍。

名叫Dell Guick的示威者告訴法新社，美國人民是嚴重司法不公的受害者。他認為，在11月3日的選舉中，拜登不可能獲勝。

來自田納西的47歲的Daelene Denton女士向法新社表示，我們有證據，但沒人聽。法新社稱，特朗普陣營50來個案子都被法院駁回了，因沒有確鑿證據。

62歲，來自維吉尼亞州漢普頓的Susan Bowman強調說，“我們不是一個香蕉共和國，我們必須改正這次選舉。

特朗普陣營和他們的律師們之前曾多次表示，他們掌握的證據成千上萬，包括宣示證人的證詞，但法庭就是不認。

加入把有作弊爭議的四州：賓夕法尼亞，喬治亞，密歇根，威斯康星總計62張票都算給拜登，那麼拜登得票306張，遠超贏家所需的270票門檻。

特朗普拒絕承認拜登勝選。他昨晚連發數推表示，幾個搖擺州的選舉結果不能被“合法認證”。他稱，這些作弊行為是嚴重的犯罪，應受懲罰。大家都知道，有死人票，未成年人票，非法移民票，假簽名票，囚犯票，偽裝成投票機問題的作弊，往投票箱灌票，用錢買票，粗暴對待共和黨監票員，“投票數量超選民人數”等情況。

特朗普還稱，作弊地點包括底特律，費城，米沃基，亞特蘭大，匹斯堡等地。他指他自己在這些搖擺州得票數量遠超獲勝所需。

特朗普周六在推特上說，Wow，為了阻止我們的選舉被偷，成千上萬人彙聚在華盛頓。然後，他乘坐的直升機在唱着美國國歌的集會遊行現場上空盤旋了一會。