蘇丹正式脫離美國反恐黑名單

蘇丹今天12月14日正式脫離美國反恐黑名單。這是美國駐蘇丹大使在臉書上宣布的消息。此舉給蘇丹打開了大門，帶來了希望。蘇丹當局已同意與以色列關係正常化。

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蘇丹前獨裁者巴希爾在2019年4月下台後，蘇丹就希望脫離支持恐怖主義的黑名單。美國總統特朗普今年10月19日宣布將蘇丹從黑名單中刪除，但這個決定需45天的美國國會通告期。今天，美國駐蘇丹大使說，45天通告期今天12月14日結束，蘇丹被從美國反恐黑名單中刪除，今天正式生效。

就此，蘇丹終於擺脫近30年的黑名單限制。這為蘇丹國家的開放與經濟的發展帶來動力和希望。名叫Suha Anas的21歲蘇丹青年告訴法新社，此舉也帶給他希望。他說，從現在開始，我不會被人看作是恐怖分子，這也表示我們國家是一個和平的國家，不是愛好衝突的國家。

1993年美國將蘇丹列入支持恐怖主義黑名單，因為喀土穆當局在90年代收留從事恐怖活動的沙特人本-拉登。後來本拉登躲到阿富汗並於2001年操縱9.11恐怖事件。

法新社說，喀土穆當局不承認被美國剔除黑名單的條件是與以色列關係正常化。不過，今年10月23日，蘇丹當局在否認任何“要挾”的同時，在華盛頓壓力下，同意與以色列實現關係正常化。喀土穆宣布上述決定三天後，特朗普通知國會，將蘇丹剔除恐怖主義黑名單。隨後在11月23日，以色列宣布派遣一個代表團訪問蘇丹。