護工和高齡奶奶打頭陣：加拿大開始新冠疫苗接種

12月14日星期一，一名護工和一名將近九旬的女士接種了新冠疫苗，為加拿大的新冠疫苗大範圍注射拉開了序幕。

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距離加拿大政府批准來自美國輝瑞和德國BioNTech推出的新冠疫苗已有一個星期，今天，長期照顧年長人士的護工阿妮塔在多倫多一家醫院接種了這款疫苗。幾乎同一時刻，魁北克一家養老院當中，89歲的吉塞勒-勒維斯克也接種了這一疫苗。兩人的經歷通過電視迅速傳遍加拿大，成為該國新冠疫苗大範圍注射的開啟象徵。阿妮塔接種完畢後，對媒體說，“我感覺很好”。

安大略作為加拿大人口最多，同時新冠疫情最嚴重的省之一，將養老院的工作人員列為優先接種新冠疫苗的群體。魁北克也作出了類似決定，兩地的新冠死亡均主要發生在養老院當中。根據總理特魯多的承諾，大部分的加拿大人將會在2021年9月得以接種。加拿大是繼英國和巴林之後，第三個批准使用輝瑞疫苗的國家，將在今年年底之前收到將近25萬劑疫苗。另外一批輝瑞以及莫德納疫苗也將在明年第一季度到貨，數量為6百萬。法新社引述線上調查的結果稱，受訪的加拿大人里，每兩人當中就有一人希望儘快接種疫苗，這一比例在一個月前曾經是40%。另外也有14%的受訪加拿大人表示，自己不願接種疫苗。截至本周一，加拿大新冠感染者累計46萬4千例，死亡人數13479人。