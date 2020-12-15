拜登宣布採納福奇建議，將儘快接種新冠疫苗，接種過程公開

12月15日星期二，宣布勝選的民主黨人拜登表示，將儘快接種新冠疫苗，並且將“公開接種”。

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有關接種疫苗的決定，拜登解釋道，美國免疫與傳染病領域專家，同意加入其政府抗擊新冠疫情的安東尼-福奇“建議儘早接種”。拜登稱，“我希望能夠在遵守程序的情況下接種疫苗，當我接種時，媒體將提前知曉，我將面對公眾，公開接種”。

按照年齡算，78歲的拜登已屬於危險人群。在總統競選拉票活動期間，他大規模舉行線上視頻集會，並控制線下見面的規模，稱自己“不像特朗普總統”，一直嚴格遵守防疫規定。拜登還表示，一旦正式在明年1月20日成為美國新總統，將要求美國人在100天之內戴口罩，來減緩已造成超過30萬人死亡的新冠大流行。

雖然美國政府打算在今年年底之前給2千萬名美國人注射新冠疫苗，明年三月底之前將人數擴大到1億，並在夏天為全體美國人接種，但近期經過新聞媒體的報道，不斷有民眾擔憂疫苗產生的副作用，不少人仍然保持觀望，不想即刻就接種這種快速問世的疫苗。在前總統當中，有奧巴馬，布什，克林頓等已經表示將會公開接種新冠疫苗，希望以此給民眾的接種起到一種鼓勵的效果。