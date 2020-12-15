歐盟公布兩套法案盯准國際網絡巨擘，祭出天價罰款和禁入市場雙殺

12月15日星期二，歐盟揭開了數字服務法案與數字市場法案這兩套法案的面紗，盯准谷歌，亞馬遜，臉書等俗稱GAFA的技術巨頭。

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按照這兩套法案，相關巨頭可收到歐盟的天價罰單，或者被禁止進入市場。歐盟反壟斷主管瑪格麗特-維斯塔格表示，聯盟通過這兩部法案，希望“結束混亂，重歸秩序”。但走完批准程序曠日持久，27國的態度，歐洲議會的觀點，遊說集團和貿易協會的動作等，都將影響最終結果。僅歐盟成員國內部就分歧明顯，部分國家希望限制更加嚴格，然而另外一些則擔心嚴格限制將給創新造成負面影響。歐盟內部市場專員迪耶里-布列頓表示希望法案能夠在18個月之內走完流程生效。

歐盟反壟斷主管維斯塔格稱，“數字服務法案與數字市場法案將創造安全且值得信賴的服務，同時保護言論自由”。這兩套法案規定了在歐盟27個成員國做生意的嚴格條件，涉及虛假信息，網絡仇恨言論，壟斷，極端主義造勢，兒童色情等。根據其規定，技術巨頭公司若嚴重違反競爭規則，或者危及歐洲公民的安全，將可被處以和其年營業額10%相當的罰款，甚至暫時驅逐出歐盟市場。法新社則引述一名歐委會消息人士的話說，現有10家公司可能會被認定為“看門人”性質，“需以特殊管制規定對待，來限制其主導市場的力量”。“看門人”公司指的是“掌管搜索引擎，社交網絡平台，雲端服務，廣告投放等的巨頭，這些巨頭手握海量用戶信息以及其他公司依賴的線上平台入口”。已經確定屬於這一性質的公司有：美國的臉書，谷歌，亞馬遜，蘋果，微軟，SnapChat，中國的阿里巴巴，字節跳動，韓國的三星，以及荷蘭的Booking。歐盟消息一出，谷歌宣布將仔細研究面前的選項。而臉書此前也表態，即將出台的歐盟規定“的確是在取互聯網精華的正確道路上”，並表示“非常看好和歐盟立法者進行接觸”。