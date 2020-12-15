特朗普陣營拒絕承認拜登勝選

特朗普陣營繼續不承認拜登勝選，呼籲選民們聯絡代表他們的議員，讓這些議員閱讀有關大選舞弊的報告。1月6日是國會審定選舉人團投票結果的日子。支持特朗普的共和黨眾議員莫-布魯克斯今天表示他決不放棄，要為國家而戰。

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共和黨眾議員莫-布魯克斯今天15日在採訪中向盧·多布斯（Lou Dobbs）發誓，他不會打退堂鼓，儘管之前一天拜登被選舉人團判為勝選。他說，要麼當投降派，要麼為國家而戰。他還說，“特朗普贏了選舉人團”。

特朗普昨天轉發了作家兼脫口秀主持人凱文-麥卡洛（Kewin McCullough ）在其推特貼出的呼籲和密西根州大選舞弊的鑒定報告。這個呼籲建議特朗普的支持者們不要理睬選舉人團確認拜登勝選，利用這個時間，將舞弊案例報告，轉給代表他們的參眾議員，要求這些議員讀一讀。

據凱文-麥卡洛說，有關投票機Dominion的鑒定指出，在密歇根一個郡，33%特朗普的選票都被這款機器轉給了拜登。

特朗普轉發這個帖子說，這位備受尊敬的密歇根州法官發布了驚心動魄的報告。很多特朗普的票被轉給了拜登。這個情況遍布全國。特朗普還說，這個假選舉站不住腳。他呼籲共和黨人行動起來。他的另外一推說，這是大新聞。 Dominion投票機在全國範圍內都是災難。 它改變了壓倒性選舉的結果。 我不能讓這種事情發生。 感謝法官的天才和英勇的愛國精神。 應該獲得一枚獎牌！

12月14日在搖擺州被控大選舞弊的爭議中，各州選舉人團投票讓拜登以306票獲勝。不過這個結果還需在1月6日得到議會的認證。