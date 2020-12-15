麥康奈爾祝賀拜登勝選，拜登走佐治亞：我需要這裡出兩名參議員

12月15星期二，宣布勝選美國大選的民主黨人拜登在佐治亞州呼籲搶奪參議院掌控，他表示“我需要從這個州出兩名參議員，我希望能辦到…送我這兩人（奧索夫和沃爾諾克），讓我們掌控參議院，讓我們改變佐治亞人的生活”。

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拜登一旦開啟總統任期，將需要參議院多數支持來通過重大改革草案，否則將面臨奧巴馬時代屢次出現的受阻。他表示，已經和參議院多數黨共和黨領袖米奇-麥康奈爾這位堅定的特朗普支持者談過了，向麥康奈爾表示“就算是我們兩人在諸多問題上意見不盡相同，但我們還是有能夠共同合作的空間”。自稱“憑藉妥協的能力打造了政治生涯”的拜登，也獲取了麥康奈爾對他以及哈里斯的勝選道賀。麥康奈爾指出，“選舉人團發話了，所以我今天要祝賀勝選總統喬-拜登，和哈里斯…所有美國人可以感到驕傲：將迎來第一位女性副總統”；“我們很多人都希望總統選舉的結果不是現如今的結果，但我們的政府系統自有裁決明年1月20日上任者何人的一套規程”。

有了麥康奈爾的上述表態，拜登已可稍稍定心。而參議院的爭奪，根據目前的分配狀態，民主黨人必須拿下佐治亞兩席，才能從共和黨人手中奪走參議院控制；而共和黨若想優勢繼續，須保住一席。目前佐治亞州在任參議員洛夫勒和普爾丟還沒有公開認可拜登勝選，兩人和特朗普一道，質疑佐治亞州和其他幾個重要州的選舉結果。其中洛夫勒周二午間發推稱：“我永遠不會停止為特朗普總統戰鬥，因為他從未停止為我們戰鬥過！”