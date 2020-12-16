美司法部控中國輪胎非法躲關稅入境，涉案人員多在中國境內生活

12月15日星期二，美國官方對一家德克薩斯公司和十多人發起控訴，認為相關公司與個人涉嫌長期為中國製造的輪胎逃開進口關稅。

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美國司法部在一份聲明中指出，通過聯合行動，發現總部位於休斯頓的公司Winland International/Super Tire公司以及其執行高層“謀畫規避過中國輕型汽車與卡車輪胎（LVT）以及工程車輪胎（OTR）的進口反傾銷關稅”，具體涉嫌使用從中國製造商處取得的，無需繳相關關稅的產品文件，以及通過偽造單據來少交稅。司法部表示，涉案輪胎總價值超過2100萬美元，一通操作下來，美國未能徵收上來650萬美元的相關進口關稅。

法新社指出，司法部門已經控制了箏-米蘭達-周，和昆-布魯斯-劉兩人（兩人姓名均為音譯），二人被列為涉事輪胎公司的運營主席和副主席。移民與海關強化部在休斯頓的國土安全調查辦公室宣布，“十多年以來，周和她的多名共謀者們涉嫌損害美國公司利益，尋求不公平的競爭優勢”。遭起訴的還有六人，所有人都被視為逃犯，司法部稱大部分生活在中國境內。還有六人面臨民事指控。對此，德克薩斯南部區聯邦檢察官帕特里克在一份聲明中稱，“中國和其工業想要搶劫，複製，代替美國製造的貨物和技術…非法進口並傾銷這些貨物，為的是系統性削弱其美國的競爭對手”。