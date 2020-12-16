美國聯邦參議院今將舉行有關大選舞弊聽證會

美國聯邦參議院今天12月16日將舉行有關大選舞弊的聽證會。屆時美國國家情報總監約翰-拉特克里夫是否出庭作證，受到關注。他曾指中國對美國的威脅是俄羅斯的6倍。

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特朗普陣營繼續拒絕承認拜登勝選，強調本次大選存在大規模舞弊，是不合法的選舉。特朗普陣營還指法庭無視他們提供的海量證據。

此外，賓夕法尼亞，密歇根、佐治亞，威斯康星等州的共和黨議員，在12月14日選舉人團投票的同時，進行了雙投票。在這場美國選舉史上首次雙投票中，共和黨選舉人團將票投給了特朗普而非拜登。如此計算來，據特朗普陣營的共和黨眾議員布魯克斯15日說，是特朗普贏了選舉人團的選舉。

特朗普昨天在推上轉發右翼媒體“美國第一新聞網OANN ”的消息指稱，一項研究顯示，多米尼投票機（Dominion）將2-3%支持特朗普的選票轉給了拜登，此舉足以影響選舉結果。”

特朗普稱，在佛羅里達，俄亥俄，德克薩斯和其他許多州，他贏的選票遠超預期。在搖擺州也是如此，可卻發生了一些壞事情。

1月6日是國會兩院審定選舉人團投票結果的日子。拜登昨天去佐治亞州，為兩名民主黨參議員候選人助選。佐治亞州的兩個聯邦參議員名額，對於未來聯邦參議院是由共和黨還是民主黨掌控至關重要。