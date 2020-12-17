華為確認在法國東部建工廠，同時也放挪威越野滑雪美女自由

12月17日星期四，有關華為的兩起消息引發了路透社與法新社的關注。首先是路透社關注的華為確認將在法國東部建造一座工廠，初步投資額為2億歐元；另外一件是宣布和挪威越野速度滑雪運動員特雷斯-喬哈格中斷合作關係。

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路透社引述華為的一份公告稱，這一工廠選址下萊茵的布呂馬特，將負責製造華為移動網絡所需配件，銷售對象是華為在歐洲的客戶，初期可以創造大約300個就業崗位，之後長期可創造500個就業崗位。法國今年早些時候曾經宣布，如果購買使用華為的5G設備，將無法從法國政府那裡得到延期許可，這將從事實上引導法國逐漸在2028年前後完成移動網絡脫離華為。

有關華為的第二份消息，是同一天，華為和挪威越野速度滑雪運動員特雷斯-喬哈格中斷了合作關係。法新社奧斯陸站指出，喬哈格曾受到輿論指責，認為她不應該和華為繼續合作，因為“華為參與了對中國維族人的監控”。法新社引述挪威廣播電視NRK的消息指出，華為宣布“很遺憾決定把特雷斯-喬哈格從合作協議當中解放出來，這將讓喬哈格繼續專註於她應該成為的樣子，即，繼續做全世界最棒的越野速度滑雪家”。華為稱，“我們一直都欣賞與特雷斯的合作，我們也希望在未來，能夠繼續與她合作”。法新社表示，收到了一條喬哈格團隊方面的消息，確認喬哈格與華為中斷合作，團隊並未置評。