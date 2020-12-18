王毅呼籲美國放棄改造中國，不打貿易戰等其他什麼戰

12月18日星期五，中國外交部長王毅對中美關係做了解讀，當中呼籲美國放棄執意改造中國，並表示其實雙方可以不打貿易戰，媒體戰等什麼戰，且可以“有共朋友圈”。

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當天，王毅通過視頻參加了與非政府組織美國亞洲協會的線上交流，談及中國與美國的關係現狀，走向，前瞻，和問題。王毅重點談到了中國與美國關係今年出現“螺旋式下滑”，“跌入建交41年來的低點”，“強權主義，保護主義，單邊主義，麥卡錫主義”讓今年國際秩序與國際關係受到極大損害，發起“新冷戰，拉下新鐵幕”。

具體而言，王毅譴責美國對中國進行的"有罪推定"，"情緒化宣洩"，"執意從戰略認知上把中國視為威脅"，"從意識形態上攻擊中共"，"向中國極限施壓"，"綁架"別國"登上與中國對抗的戰車"等。列舉美國上述“罪狀”後，王毅呼籲美國理解:中美利益深度交融，"誰也離不開誰，誰也改變不了誰，誰也不必取代誰"，不是零和遊戲，合作必將利及全球，對抗必將波及全球。

有關上述問題，王毅提出以下的緩和解決途徑：放棄執意改造中國，不幹涉內政，停止貿易戰，媒體戰或者其他什麼戰，與東盟各國商談規範各方海上行為，儘快取消人文交流限制等。

王毅還特別談到了中國爭議的“戰狼外交”。他從中國外交的風格與走向為角度，重申了中國的外交官方說法，表示“對中國外交風格與走向，有各種各樣的議論…中國無意爭霸，不會輸出制度模式”。