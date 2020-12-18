高級顧問中招新冠，拜登檢測陰性驚險躲過

12月18日星期五，路透社華盛頓站稱美國勝選總統拜登接受了新冠測試，結果呈陰性。

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本次拜登接受檢測，是因為此前其顧問，路易斯安那州民主黨眾議員塞德里克-里士滿（Cedric Richmond）確診感染，里士滿今年47歲。這一消息在星期四經由拜登的發言人Kate Bedingfield通過聲明公布。Kate Bedingfield還指出，根據美國疾病控制與預防中心的定義，里士滿並沒有和拜登進行緊密接觸，他將進行14天隔離，之後接受兩次測試，再之後才會重返工作。

另據美國全國公共廣播電台NPR報道，她還透露，里士滿在本周二於佐治亞參加了一場有關參議院投票的活動，不過沒有和候選人們進行近距離接觸。Bedingfield稱，里士滿和勝選總統的接觸是在露天條件下進行的，戴着口罩，沒有持續超過15分鐘，因此不構成密切接觸者，而且里士滿是自行飛去佐治亞的，並不是與勝選總統一道。

國會山報則補充報道稱，里士滿周三出現癥狀後，使用快速測驗進行測試，後又在本周四做了第二次測試，確診感染新冠病毒，還引述拜登的過渡團隊稱，里士滿的佐治亞之行期間兩名駕駛人員也開始隔離，但拜登團隊，佐治亞州兩名民主黨人參議院候選人的團隊，亞特蘭大市長等人均不被認為是密切接觸者。稍晚些時候，法新社威爾明頓站也報道了NPR與國會山的上述報道內容。