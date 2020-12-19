奔馳今年在中國獲得兩位數的增長

戴姆勒今年在中國汽車市場上的業務發展很順利，新冠病毒大流行帶來的第一季度的低迷早已得到彌補。

據《斯圖加特消息報》報道，儘管出現了新冠危機，德國奔馳車預計今年在中國的銷售仍將實現兩位數增長。中國是斯圖加特汽車製造商戴姆勒最重要的市場。

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戴姆勒今年在中國汽車市場上的業務發展很順利。新冠病毒大流行帶來的第一季度的低迷早已得到彌補。戴姆勒集團負責中國區事務的董事特洛斯卡（Hubertus Troska）在北京舉行視頻會議，報道了最近幾個月的快速發展。到11月，梅賽德斯-奔馳車在中國的銷售已超過了去年的693000輛。特洛斯卡表示，今年將獲得兩位數的增長。

這位戴姆勒經理對明年也充滿信心，因為中國高檔汽車市場的增長速度快於整體市場。此外，奔馳的銷售還受益於嚴格的旅行限制。政府希望以此來防止新的新冠大爆發。特洛斯卡說，由於必須取消休假旅行，因此有很多流動資金可用來購買汽車。

迄今為止，中國是奔馳在全球最重要的市場。利潤豐厚的S級轎車在中國特別受歡迎，尤其是最近剛慶祝其全球首發的最新一代S級轎車。特洛斯卡說，市場對新豪華車型的反應非常積極。

戴姆勒管理委員會表示，中國的產量也將大大增加。去年，戴姆勒在中國生產了56萬輛汽車，今年將超過60萬輛。戴姆勒和中國合作夥伴北汽集團在北京設有兩家工廠，分別位於北京的南部和北部。北京南部的工廠是奔馳全球生產網絡中最大的工廠，共有28000名員工從事生產，另有大約1000名員工從事開發工作。

中國生產的車型範圍也在逐步擴大。去年推出的電動越野車EQC也在北京生產，但它還不是汽車市場上最暢銷的汽車之一。但特洛斯卡依然對銷售感到滿意。並指出，在中國銷售的90%的電動車的價格低於32000歐元。但EQC的價格明顯更高。明年，其他價格較低的電動車型EQA和EQB也將在中國上市，並在中國生產。

戴姆勒還希望和中國合作夥伴吉利擴大合作。吉利創始人李書福兩年前以10%的股份加入戴姆勒，現在是最大股東。戴姆勒和吉利的合資企業現在正在開發一種全新的電動智能汽車，該電動車將在中國生產，並將在兩年內投放市場。雙方還正在共同開發將在中國和歐洲工廠生產的一種新型內燃機。