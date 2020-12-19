新冠病毒新變種：倫敦又封了

英國面對新冠病毒新變種，倫敦再次封城，英國與意大利位居全歐洲新冠最慘烈的國家之首。

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12月19日星期六，英國政府宣布重新封鎖倫敦和英國東南部一些地區，希望能夠通過本次陣痛，減緩新冠疫情的蔓延。

英國首相約翰遜在一場新聞發布會上表示，“有跡象顯示，病毒在擴張期間，出現了新的變種，更加容易傳染，比此前的病毒要容易70%”。不過，約翰遜強調，“目前沒有證據顯示新的病毒變種更加具有致死性，或者讓病人的癥狀更重，也沒有證據顯示這一變種會減弱疫苗的有效性”。

根據上述考量，倫敦和英國東南部地區從這個星期天開始進入升級的防疫警戒，被認為屬於非必要的商店不得繼續營業，人們需要呆在家中，早前酒吧和餐廳以及博物館等已經關閉，另外離開封鎖令涉及的地區，前往英國其他地方或者出國，都是不被允許的。

幾天前，英國首相約翰遜還不願下達上述嚴格措施，政府甚至曾經準備在聖誕節前夕，稍稍放鬆管控，以便人們能夠更好地過節。現如今，在最高防疫級別之下，聖誕節期間的所有集會都被叫停，只有12月25日一天，可以集中與家人見面慶祝。

此外，英國也表示，已經向世界衛生組織通報了新冠病毒這一傳播速度更快的新變種的出現。世衛組織此前也接到了其他國家報告的病毒變異報告。英國政府的科學顧問帕特里克-瓦倫斯表示，新的變種雖然傳播更快，但也變成了現在英國疫區“最主流”的種類，在今年九月中旬，首先出現在倫敦和東南部的肯特。到了十二月，這一變種主宰了倫敦記錄到的病例的62%，和東南部地區檢測到的病例的43%。在十一月，比例曾經只有28%。瓦倫斯還指出，新的變異病毒和此前有這23處不同，這非同尋常。但他認為，目前的疫苗仍然可以做有效應對。截至目前，英國死於新冠病毒的人數已經超過了67000人，和意大利一道，是歐洲最慘重的國家。意大利死於新冠病毒的人數則是超過了68000人，總理孔特也宣布，將在年末的節慶期間，全國施行禁令。