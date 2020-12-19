美國遭黑客大舉騷擾, 特朗普: 每當出事就說是俄國，但可能是中國做的

12月19日星期六，美國總統特朗普對美國遭受的黑客大舉騷擾，以及指向俄羅斯的矛頭，做了一番評論，並試圖把俄羅斯背負的嫌疑轉移到中國頭上。

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黑客群體已經成功入侵了SolarWinds公司的Orion平台，並利用這一管理監督信息網絡的平台，入侵了美國財政部等多個政府機構的門戶網站等。法新社華盛頓站表示，信息安全領域專家群經過分析，認為主要嫌疑來自莫斯科，美國國務卿蓬佩奧也在本周五官方宣布指控俄羅斯。蓬佩奧說：“相信現在已經可以足夠清晰地宣布，這一行徑的背後，是俄羅斯人在搗鬼”。對此，俄羅斯駐華盛頓大使館堅決否認，稱“俄羅斯並不在網絡空間進行帶有攻擊性的活動”。

對於這一事件，星期六特朗普總統發推特做了一番評論。他認為，“比起真實世界，網絡攻擊現象其實在散播假新聞的媒體當中更有存在感。一切都在我的掌控之中。俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯，每當出現什麼事情，這就是最優先的口號，但這也有可能是中國做的，只不過主流媒體出於尤其是金錢原因，不想提罷了”！特朗普還藉機轉向他仍未承認失敗的總統選舉，說，“也有可能出現了針對美國投票系統的攻擊，我贏得了大選，這很明顯，這讓美國更加窘迫”。