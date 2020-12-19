Covid-19病毒在英國的蔓延造成新的緊張勢態。包括首都倫敦在內，許多地區自本周末起進入最高警戒級別，絕大部分英國民眾需接受更加嚴格的衛生限制措施。

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受Covid-19病毒疫情再度蔓延的影響，英國在首都倫敦，以及東部和東南部地區再次實施最嚴格的戰疫限制。從本周六起，倫敦的餐廳ˎ 酒吧和旅店等公共場所必須執行自疫情出現以來第三次關門防疫措施。

據本台RFI記者Muriel.D周六（2020年12月19日）發自倫敦的報道，從本周末起，3800萬英國人進入防疫最高警戒，即疫情第三警戒級別，佔全英人口總數近68%。受限制措施影響，餐廳ˎ 酒吧ˎ 旅店ˎ 博物館和演出場所都需閉門謝客。而在第二波疫情受到重創的倫敦，周三就已處於最嚴格的衛生限制。英國衛生大臣Matthew Hancock（譯漢考克或夏國賢）沒有掩飾他的擔憂。一周內, 東南部新確診病例上升了46%, 東部的升幅還更高，達三分之二，即66%。

Covid-19: Londres et une partie de l'Angleterre en alerte maximale / Covid-19：英國倫敦等地進入最高警戒 Image d'archive: A Londres, pubs, restaurants et hôtels ont été contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. AP - Matt Dunham

約翰遜首相有壓力

為了應對第三波疫情的威脅，英國衛生大臣想要重新評估聖誕節期間的寬鬆措施，比如，減少聚會的時間和次數。但首相約翰遜不想因妨礙民眾的節日計畫而遭輿論指責。英國首相現在面臨國內的巨大壓力。北愛爾蘭已宣布從一周後的12月26日下星期六起，實施第三次封城，為期六周。威爾士則將從十天後的12月28日星期一開始，執行無限期的封城措施。