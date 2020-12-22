台駐美代表機構擬改名「台灣代表處」？外交部否認「正在進行」

日前78名美國眾議員聯名致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），呼籲台灣駐美的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。台灣外交部政務次長曾厚仁昨天在立法院答覆質詢時曾證實「相關工作正在進行」，但今天台灣外交部透過記者會修改說法，否認「正在進行」的說法。

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曾厚仁昨天上午在立法院外交及國防委員會答詢時曾說，駐美代表處正名確實是外交部努力的方向，相關工作正在進行，但正名議題有一定敏感性，需要時機成熟。

台灣外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會上，奉曾厚仁指示，主動向外界澄清。她說，曾厚仁答詢時並沒有很充分時間可以完整表達想法，如果連貫一起，可能造成一些誤解。

這位發言人說，次長曾厚仁提到「進行中」幾個字，大家會認為是進行中的案子，但是他當時的意思是說，推動與美方提升友好關係，推動駐處用一個更適當名稱的事，這是長期努力的目標，這個努力是持續進行的，並不是指已經在進行這個案子，而且曾厚仁當時也沒有說會改什麼樣的名稱。

發言人指出，全面強化提升台美關係一直是政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣多數民意的期待，近來台美關係的改善與深化，有目共睹；外交部與駐美代表處會持續與美方保持緊密聯繫與協調，爭取台灣最大利益，也會持續穩健地深化台灣與美國全方位的合作夥伴關係。

至於美國眾議員聯名致函蓬佩奧呼籲駐美代表處更名一事，歐江安說，外交部感謝美國有多位眾議員的提議，將就本案持續與美方交換意見，並且正在進行內部研議的工作，還沒有確切要推動的時程。