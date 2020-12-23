拒絕9000億美元法案 特朗普要求增加民眾補貼 放棄援外

特朗普12月22日批評國會跨黨派前一天通過的冠狀疫情經濟疏困法案。他指該法案給美國民眾的補貼少的離譜，他要求國會修改法案，將美國人的補貼從600元增到2000元，並要求國會放棄昂貴的外國援助項目。特朗普還表示，若該法案留給下屆政府批，“下屆政府可能就是我”。

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特朗普22日晚間（美東時間）在推特上發布視頻講話。他形容國會通過後送到他辦公桌上的9000億美元疫情疏困法案是個“羞恥”。他指責這個法案中的大量資金流向外國不相乾的昂貴項目，而給美國民眾的疏困資金卻少的離譜。他要求國會修改這個法案，將每人600美元補助金，提高到2000美元，或一對夫婦4000美元。他還要求將更多疏困資金用來援助受疫情重創的中小企業。他重申疫情大流行是中國的錯，而不是美國人的錯。

特朗普要求國會放棄該法案中不必要的、代價高昂的項目，他例數該法案中援助柬埔寨8千550萬，緬甸1億3千400萬，埃及和埃及軍隊13億（且埃及購買的幾乎全是俄羅斯的軍事裝備），巴基斯坦的民主項目2千500萬，還有援助伯利茲，哥斯達黎加，薩爾瓦多，危地馬拉，洪都拉斯，巴拿馬的5億500萬美元。

特朗普稱："國會為外國、遊說者和特殊利益集團找到了大量的資金，卻把最低限度極少的資金送到有需要的美國人民手中…。" 他還說，這個法案名為Covid（冠狀病毒）援助法案，但內容卻跟Covid幾乎完全無關。

據法新社今天發自華盛頓的報道，美國國會周一晚間通過的這項疫情經濟刺激法案，其實有特朗普的財長姆努欽參與。但如果沒有總統簽字該法案就不能生效。特朗普要求國會將一個"適當的 "修正案發給他，否則這個法案可能將由 "下一屆政府 "來批准。但他加上一句話：“而下一個政府可能就是我”。特朗普仍然不承認自己在11月3日敗給了喬-拜登。