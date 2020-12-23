英國Covid可能影響約翰遜訪印度計畫

印度首都新德里的英迪拉·甘地國際機場（Indira Gandhi）從2020年12月23日周三起暫停來自英國的班機降落。 Aucun vol en provenance du Royaume-Uni n'arrive plus à l'aéroport international Indira Gandhi, à New Delhi en Inde, après la suspension de la liaison aérienne entre les deux pays.

印度首都新德里的英迪拉·甘地機場（Indira Gandhi）已暫停來自英國班機的降落。英國首相約翰遜原定2021年元月出訪印度的計畫現在成了未知數。

廣告 繼續瀏覽後續

對阻止Covid-19病毒英國變種的蔓延，印度與英國之間的空中聯絡從周三（2020年12月23日）起中斷，至少為期一周。印度還採取措施，對近期來自英國的旅客展開檢測。

據本台RFI記者Sébastien Farcis 周三（2020年12月23日）發自新德里的報道，最後兩班來自英國首都倫敦的班級已於周二夜間飛抵新德里。機上所有乘客和機組人員都接受了檢測。結果，有五人屬於Covid-19病毒攜帶者。他們都已被送往隔離中心。

印度當局還聯絡了於最近兩周里來自英國的所有乘客，以了解他們是否有Covid-19病毒的感染癥狀。並對有癥狀者，展開進一步的檢測。如果Covid-19檢測呈陽性，則需接受隔離，並且與其它Covid-19病毒患者分開，以避免是新變種的病毒攜帶者。

存檔圖片：英國首相約翰遜 / Image d'archive: Le Premier ministre britannique Boris Johnson / Britain's Prime Minister Boris Johnson © Tolga Akmen AFP 法新社

約翰遜出訪行程可能生變

印度目前尚未確認存在這種變異的Civod-19病毒，但對來自英國旅客的檢測才剛剛啟動。這一波新的感染，可能會有外交影響。英國首相約翰遜原本是明年2021年1月26日印度國慶日的特邀嘉賓，他能否成行如今是個未知數。