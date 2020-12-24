李克強與西荷首相通話推中歐投資協定 法國主張先解決新疆強勞問題

中國總理李克強昨天12月23日晚間分別同西班牙首相與荷蘭首相通話，談話內容包括推動中歐投資協定的談判。惟法國一名部長昨天向媒體表示，若維吾爾人強迫勞動問題沒有進展，巴黎將不支持中歐投資協定。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國務院總理李克強周三晚與西班牙首相桑切斯的通話中表示，歡迎更多的西班牙優質農產品進口到中國。他還稱，中方願在應對氣候變化、綠色發展、“中歐投資協定”的談判等領域，同歐方推進互利共贏合作。據中國官媒新華社說，李克強昨晚是 “應約” 與西班牙首相桑切斯通話。他還向西班牙首相表示，希望歐洲繼續為中方企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

昨晚，中國總理李克強也同荷蘭首相呂特通了話，他向呂特表示，中方願同歐盟共同努力，推動早日達成“中歐投資”協定。他並承諾，將保持中國經濟在合理區間平穩發展，政策的連續性，不急轉彎。相信這將為中荷、中歐之間的合作創造更大空間。

桑切斯與呂特的表述，本台未在其他地方看到。據中國官媒報道，桑切斯向李克強表示，西班牙支持早日達成歐中投資協定，願同中方共同維護多邊主義，加強應對氣候變化合作，推動新冠肺炎疫苗在全球實現可及性。

呂特向李克強表示，荷蘭期待歐中投資協定儘早達成，促進歐中關係更好發展。他並說，荷蘭願同中國進一步加強交流和往來，擴大在經貿、投資、應對氣候變化等領域的合作。

參加李克強與西荷首腦通話的中方高官，還有中國外長王毅、國家發改委主任何立峰。

另據法國《世界報》周三報道，法國外貿及經濟吸引力部長里斯特（Franck Riester）12月23日向媒體承諾，如北京在維吾爾人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的中歐投資協定。

而此前，歐中均表示希望於今年年底前簽署這個協定。世界報的報導指，12月15日發表的一份報告估計，有57萬名維吾爾族穆斯林被徵召參加新疆的強制采棉計畫。