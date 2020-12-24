“賞櫻會”事件安倍不起訴 秘書遭起訴

有關“賞櫻會”前夜的晚餐會填補不足費用問題，日本東京地方檢察廳特搜部24日，以違反《政治資金規正法》（不記載）的罪名，對擔任安倍後援會代表的公設第一秘書的配川博之（61歲）進行了簡易起訴，而對安倍本人作出不起訴的處分。

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檢方認為前首相安倍晉三與秘書等共謀的證據不充分，參與違法事件的可能性低。在東京地方檢察廳特搜部21日向安倍詢問時，安倍解釋說不知道填補費用一事。

雖然安倍在檢察方面逃過起訴一關，但是其在國會答辯時進行虛偽答辯，受到在野黨的嚴厲追究，目前安倍已表示接受國會質詢，對於安倍的國會質詢可能會在12月25日進行，目前執政黨正在和在野黨進行交涉。

預計安倍將在否認知曉填補費用的事實的基礎上，對於在未知情的情況下，造成了結果上的“虛假答辯”一事道歉。

安倍前前首相在12月24日晚6時在眾議院議員會館會議室舉行記者會，說明自己公設第一秘書遭簡易起訴一事，並否定自己與填補費用一事及不進行政治資金支出賬目記載的關聯。

據悉，有關“賞櫻會”前一天主辦的晚餐會，2013年至2019年每年一次在東京都內的2家賓館舉行，招待安倍支持者。截至2019年的5年間向賓館方面支付的總金額共約2300萬日元（約合人民幣146萬元），遠高於出席者繳納費用，與參加者會費之間的差額900多萬日元，變相“補貼”支持者，並且未做記載。