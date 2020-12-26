最後的冷戰鼴鼠：英國雙面間諜在莫斯科去世 享年98歲

俄羅斯新聞機構26日宣布，上世紀50年代為前蘇聯克格勃工作的英國軍情六處MI6雙面間諜喬治-布萊克（George Blake）今天周六在莫斯科去世，享年98歲。

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喬治-布萊克被視為冷戰時代留下的最後一隻“鼴鼠”。這名英國雙面間諜在上世紀50年代為前蘇聯情報機關克格勃（KGB）進行間諜活動，後來逃到莫斯科，在那裡度過了漫長的生命。

據法新社12月26日發自莫斯科的消息，俄羅斯對外情報局發言人謝爾蓋-伊萬諾夫（Sergei Ivanov）對俄羅斯國家通訊社塔斯社說： "今天，傳奇情報官員喬治-布萊克逝世了。…他生前真誠地愛着我們的國家，欽佩我們的人民在第二次世界大戰期間取得的成就"。

二戰期間，喬治-布萊克參加荷蘭抵抗納粹運動。然後他進入英國軍情六處（MI6）成為對外諜報員。50年代，他看到美軍在韓戰期間轟炸平民後，便開始為前蘇聯情報機關KGB工作。

他將英國軍情六處數百人的名字提供給前蘇聯情報部門，並透露在東柏林有一條專用於對前蘇聯進行間諜行動的秘密通道。

1961年，他的雙面間諜身份暴露，在英國被判處42年監禁。入獄5年後，他利用一個繩梯，在3名獄友幫助下，成功越獄，被秘密引入當時的東德，穿過“鐵幕”，抵達莫斯科，並在那裡受到英雄般的迎接。他被俄羅斯情報機構授予了上校軍銜。

前蘇聯政權解體後，他稱自己從不後悔過去的所作所為。喬治-布萊克可能是前蘇聯在冷戰時期招募的最後的英國雙面間諜。