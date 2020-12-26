美國一露營車聖誕節在“蝙蝠俠大廈”前爆炸

美國聖誕節周五早晨，世界鄉村音樂之都納什維爾（Nashville）市中心發生爆炸。目前已知3人受傷。一輛露營車用揚聲器播放可怕倒計時後，發生大威力爆炸。爆炸地點在AT&T“蝙蝠俠大廈”前面。

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據法新社報道，爆炸發生在一個購物區，對周圍的建築物外牆造成廣泛破壞。方圓數公里都能感受到爆炸的震撼力。許多公寓、商店和辦公室的窗戶被炸毀。玻璃、樹枝、磚塊 許多碎片堆滿了地面，水管被刺破，停放的車輛被損壞或燒毀。據當地消防人員介紹，至少有3人受輕傷，被送往醫院。

納什維爾市警方發言人唐-亞倫（Don Aaron）在最初的評論中說 "我們認為這是一個故意的行為。 該小區已被執法部門封鎖。聯邦調查局和聯邦武器和爆炸物特勤局牽頭進行了調查。白宮表示，總統唐納德-特朗普 "已被告知 "有關情況。

一支警察巡邏隊在早上6點前不久，接到報警說有人開槍，然後發現這輛露營車停在第二北大街的美國電話電報公司（AT&T）大樓前。這座高樓因其形象也被稱為蝙蝠俠大廈。

該市警察局長約翰-德雷克（John Drake）在中午時透露說，警察 "聽到車內傳來錄音帶的聲音"，警告說15分鐘後有炸彈即將爆炸。警方隨後挨家挨戶地用擴音器廣播信息，呼籲周圍樓房的居民在車輛爆炸前撤離。