英國智庫：冠狀疫情可使中國提前5年超美國

英國一個智庫發布的報告認為，由於新冠疫情使中美兩國復蘇情況形成明顯反差，可能導致中國比預估提前5年，在2028年超越美國，成為全球最大經濟體。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社12月26日發自倫敦的報道，英國智庫經濟和商業研究中心(CEBR)周六公布的年度報告指出，“一段時間以來，全球經濟最重要的主題一直是美中之間的經濟和軟實力較量。而“新冠病毒大流行及對經濟的相應影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。”

該報告估計中國在2021-2025年的年均經濟增長率似乎將達5.7%，在2026-2030年的年均增長將為4.5%。

而美國經濟儘管可能在2021年實現疫情後的強勁反彈，但2022-2024年美國的年均增長可能放緩至1.9%，之後料將進一步放緩至1.6%。

該報告預測日本仍將是以美元計的全球第三大經濟體，直至2030年代初期；屆時日本可能被印度取代。而德國的排名將從第四被擠到第五。英國目前為全球第五大經濟體，預計到2024年將下滑至第六位。但是，英國得益於在日益重要的數字經濟中處於領先地位，預計到2035年，英國以美元計的GDP將超過法國23%。儘管英國離開歐盟單一市場會使其在2021年受到衝擊。

英國經濟和商業研究中心的這個報告稱，在2020年全球10大經濟體的經濟產出中，歐洲佔比19%，但到2035年時，這個比例將下降至12%；倘若歐盟與英國水火不容的話，這個佔比將會更低。

該報告認為，冠狀疫情對全球經濟的影響可能表現在通脹上升，而不是增長的減速。指出，預計2020年代中期，將出現升息的經濟周期，這對因新冠危機而大量舉債的政府構成一大挑戰。