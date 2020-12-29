宣講對華政策 拜登呼籲建立民主國家聯盟捍衛共同利益

美國總統當選人拜登12月28日發表講話時指出，在美國與中國競爭並究責中國當局在貿易、科技與人權侵犯作為之際，聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力的位置。

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拜登是當天在聽取了國安與外交專家簡報之後，於特拉華州威爾明頓市發表了這一演講。拜登表示，“重建我們外交政策和國家安全的全套工具，是當選副總統哈里斯和我上任後將面臨的一項關鍵挑戰--首先是我們的外交。”他續指，“今天，我們聽取了國務院和美援署機構審查小組領導人的發言，他們談到了我們在外交、發展努力和重建我們的聯盟方面需要進行的關鍵性早期投資，以便與我們的夥伴緊密合作，為美國人民帶來我們共同力量的全部好處。”他說，“當我們考慮到我們這個時代最令人生畏的威脅時，我們知道，應對這些威脅需要美國的參與和領導，但也知道，這些威脅中沒有一個是美國單獨行動可以解決的。”

拜登說，“以氣候變化為例。美國佔全球碳排放的比例不到15%。但是，如果沒有其他85%的碳排放國採取明確、協調和堅定的方法，世界將繼續變暖，風暴將繼續惡化，氣候變化將繼續威脅生命和生計、公共衛生和經濟，以及我們在地球上的生存。”他說，“今年，我們痛苦地了解到，對一場跨越國界、蔓延全球的大流行病毫無準備的代價。如果我們不與世界各地的夥伴一起投資於加強各地的衛生系統，我們就會削弱我們永久戰勝新冠疫情的能力，我們就會使自己容易受到下一個致命流行病的影響。”

拜登接著說，“當我們與中國競爭，並要求中國政府對其在貿易、技術、人權和其他方面的侵權行為負責時，當我們建立志同道合的夥伴和盟友聯盟，與我們共同捍衛我們的共同利益和價值觀時，我們的地位將更加強大。”他指出，“我們自己幾乎佔全球經濟的25%，但與我們的民主夥伴一起，我們的經濟影響力將增加一倍以上。”拜登說，“在任何事關美中關係的問題上--從推行有利於中產階級的外交政策，包括保護美國工人、我們的知識產權和環境的貿易和經濟議程，到確保印太地區的安全和繁榮，再到倡導人權，當我們的身邊有對我們世界的未來有共同願景的國家時，我們會更加強大和有效。”

拜登說，“這就是如何擴大我們努力的影響，並使這些努力更可持續。這就是聰明和有效的美國領導的力量。”他表示，“但現在，存在一個巨大的真空。我們將不得不重新獲得世界的信任和信心，這個世界已經開始想方設法在我們周圍或在沒有我們的情況下運轉。”他說，“我們還聽取了我們的情報和國防審查小組的主要領導人的意見，包括前國家情報首席副總監斯蒂芬妮·奧沙利文（Stephanie O’Sullivan）和退役陸軍中將卡倫·吉布森（Karen Gibson）的意見。”拜登說，“我們談到了我們將面臨的來自俄羅斯和中國的不同戰略挑戰，以及我們必須進行的改革，以使自己處於應對這些挑戰的最強有力的地位。”

拜登稱，“這包括使我們的國防優先事項現代化，以便在未來更好地遏制侵略，而不是繼續過度投資於旨在應對過去威脅的傳統系統。”他點名指，這包括網絡安全等領域。演講最後，他表示，“在我們期待着新的一年開始的時候，我們對未來更美好的日子充滿希望和可能性，但對不會在一夜之間消失的挑戰有清醒的認識，我想重申我對美國人民的信息。”他談到，“作為一個國家，我們已經克服了難以置信的挑戰。我們將再次這樣做。我們將通過團結一致來做到這一點。”

拜登說，“在經歷了一年的痛苦和損失之後，我們要團結起來，去治癒、去重建，並重新奪回美國在世界的地位。這是擺在我們面前的工作，我知道我們能勝任這項任務。我們將再次捍衛自由和民主。我們將重新獲得領導自由世界的信譽。”他強調，“我們將再次不僅以我們的權力為榜樣，而且以我們榜樣的力量來領導。”值得一提的是，拜登在11月3日的大選勝率日益明顯後，歐盟和德國領導人相繼公開表示，希望與美國就應對中國等系列挑戰重建跨大西洋聯盟，並於華盛頓和布魯塞爾之間達成“美歐新政”。

但值得一提的是，消息人士周一指，談判近7年的中歐全面投資協定即將達成，並在歐盟27國政府中無反對意見。拜登提名的下任美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則於22日通過推特公開表示，希望儘早就對華共同的經貿顧慮與歐方進行相互溝通。目前沒有證據顯示，歐盟方面與拜登團隊進行了這一溝通。值得注意的是，包括德國外長馬斯（Heiko Maas）在內的歐盟國家要人在提出重建美歐同盟的同時，亦在受美方反對的例如與俄羅斯的北溪2號天然氣管道項目上，單方面強調主權和歐盟自主的重要性，由此可見歐盟方面就所謂“美歐新政”的政策方面和決心並不清晰。