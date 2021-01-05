伊朗提升濃縮鈾豐度到20%  歐盟稱將雙倍努力維護伊核協議

伊朗1月5日宣布，該國已恢復將濃縮鈾豐度提升到20%，並持續生產。這是在海灣地區再度緊張的氣氛中，一次驚人的違背國際承諾。歐盟承諾將加倍努力維護國際伊核協議。

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伊朗在周一宣布，已開始在德黑蘭以南180公里的福爾多地下工廠生產濃縮到20%的鈾。伊朗為提高鈾中235同位素含量而啟動的離心機級聯正在迅速發力。

伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬爾瓦迪（Behrouz Kamalvandi）在國家電視台午夜前不久播出的一次採訪中說， "在晚上7點左右，我們達到了20%”。

為增加同位素235中鈾的含量而啟動的離心機級聯的功率正在迅速地增加。伊朗這一做法違背了伊朗在2015年於維也納締結的伊核協議中對國際社會的承諾。

伊朗原子能組織主席阿里-阿克巴爾-薩利希說："從現在開始，我們每個月可以生產8、9公斤濃縮到20%的鈾，以達到法律要求我們做到的，每年產出120公斤。"

薩萊希先生指的是伊朗在去年12月通過的一項法律，該法律是針對11月底德黑蘭認為是以色列發動的一次襲擊而通過的，該次襲擊中，一名伊朗核物理學家被消滅，他也是伊朗國防部副部長。

這項法律責成政府立即恢復20%濃縮鈾的生產，伊朗在締結《維也納協定》時曾同意暫停生產20%的濃縮鈾。

儘管伊朗濃縮鈾豐度提升到20%後，距離核武器所需濃度還差很遠，但是民用核電站的濃縮鈾豐度僅為3%，因此伊朗此舉是朝着製造核武器邁出了一大步。

歐盟： "加倍努力 "維護伊核協議

歐洲外交負責人約瑟普-博雷爾的發言人彼得-斯塔諾（Peter Stano）周二表示，伊朗當局 "令人遺憾 "地決定啟動生產濃縮到20%的鈾的進程，損害了2015年伊朗與國際社會達成的核協議。歐盟極為關注，將會 "加倍努力 "維護這個協議。 歐盟周二堅持認為，"必須避免採取任何可能危及維護這一協議的措施"。

國際原子能機構(IAEA)周一證實，伊朗已開始向六套離心機級聯(......)注入4.1%濃度的鈾，目標是提高到20%"。

彼得-斯塔諾強調稱，"儘管伊朗採取了這一令人遺憾的步驟，但《聯合行動綱領》(核協議)的重要內容，特別是嚴格的核查和透明措施仍然存在"。

兩周前，伊核協議簽署國集團（JCPOA）中國、法國、德國、俄羅斯聯邦和英國在歐盟外交負責人約瑟普-博雷爾的主持下，與伊朗舉行部長級會議。與會者在會議上重申了他們對 "維護協議和各自在這方面努力 "的承諾。兩周後，德黑蘭作出了啟動濃縮計畫的決定。