瑞典網絡5G將華為排除在外 愛立信擔心北京會進行報復

競爭對手華為在瑞典5G招標中被排除在外之後，瑞典電信巨頭愛立信（Ericsson）的老闆擔心，公司在中國業務遭到報復。這是周一瑞典媒體發表的報道。

廣告 繼續瀏覽後續

愛立信集團的首席執行官鮑毅康（Börje Ekholm）對瑞典日報《每日新聞》（Dagens Nyheter）表示：“希望不會有任何影響，希望能夠繼續在中國開展業務”。緊隨華為之後的世界第二大電信設備製造集團的老闆強調：“中國占公司營業額的8％。對我們而言，在中國開展業務具有戰略重要性。”

瑞典電信主管部門PTS在去年10月20日宣布，出於國家安全考量，瑞典的5G電信網絡將禁止使用來自中國集團華為和中興的新設備。已經安裝的必須在2025年1月1日之前拆除。

上星期六，《每日新聞》（Dagens Nyheter）發表了鮑毅康與瑞典商務部長安娜·霍爾伯格（Anna Hallberg）之間最近幾周相互發送的短信SMS摘錄，他在短信中特別要求瑞典政府與電信監管機構“對話”。

這位大老闆向部長發牢騷說：“目前對愛立信來說瑞典是一個非常糟糕的國家。”在日報獲得的短信中他說，相關部門的決定“以其他歐盟國家沒有使用過的方式排除了我們的中國競爭對手”。

繼7月中旬英國之後，瑞典成為歐洲第二和歐盟第一個明確禁止華為設備進入其5G網絡運營幾乎所有需要的基礎設施的國家。

華為已就此向瑞典法院提交訴訟，北京方面則警告稱，當局的決定可能會對在華的北歐企業產生“後果”。

在周一發表的採訪中，愛立信的老闆否認有任何離開中國的想法，但是承認瑞典官方的決定比較“麻煩”。他指出：集團的靈魂在瑞典，是愛立信的基礎。但是，如果瑞典不支持自由貿易，這對我們來說是一件麻煩事。我們在瑞典境外的業績占公司營業額的99％”。