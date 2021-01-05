突變：紐交所不再讓中國三大電信運營商退市

紐交所1月5日宣布，不再尋求讓中國三大電信運營商中國移動、中國電信、及中國聯通香港有限公司退市。此三家企業股票應聲大漲。路透社說，這三大運營商是被特朗普政府盯上的。

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紐交所今天在一份聲明中表示，“根據與有關監管機構的進一步協商”，不再尋求讓中國三大電信運營商中國移動、中國電信、及中國聯通香港有限公司退市。

紐交所上周四曾宣布根據特朗普（Donald Trump）2020年11月簽署的一項針對中概股的法案，將啟動對中國移動（China Mobile）ˎ 中國電信（China Telecom）和中國聯通（China Unicom）香港有限公司的退市摘牌程序。上述三家中資企業已被停止交易，並定於2021年1月11日周一完成退市。

特朗普政府2020年11月頒布的一項政令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱，這些企業由中國軍方擁有或控制，涉嫌利用美國資金從事中國軍工發展。

路透社報道，在紐交所今天發布最新決定後，中國聯通香港有限公司在香港上市股票大漲6.7%，中國移動和中國電信均上漲5%。

中國聯通和中國電信發布聲明表示，他們已經注意到此一情勢發展，將會根據法規發布訊息，他們並稱投資人應該留意投資風險。