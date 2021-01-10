四國外長再就香港大搜捕開腔 促港府讓港人免於拘押恐懼享自由 但戴耀廷將自限發言自由

香港警方大肆拘捕55名民主派人士至今已踏入第五天，震蕩餘波未了，英國、美國、澳洲和加拿大四國外長發表聯合聲明，表示對事件嚴重關注，認為這凸顯《港區國安法》是用來消除異見人士和反對派的政見，促請中港政府尊重港人受法律保障的人權和自由，免使他們在享受有關自由時須憂慮遭受逮捕和拘留。不過，獲得保釋的民主派初選發起人戴耀廷向朋友表示，未來一段日子將會較少發表公開言論，並將致力寫作。

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四國外長在他們第四次就香港事務發表的聯合聲明中表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》和破獲《一國兩制》方針框架，被用作消滅異議者和反對派的政見。外長們指出，確保下次的立法會選舉公平地舉行，至關重要，呼籲港府容許代表不同政見的候選人參選。

過去大半年，以美國為首的「五眼聯盟」的外長曾兩次就香港事務發表聯合聲明，分別是於去年8月就港府不公正地取消立法會候選人資格和推遲選舉，以及去年11月要求中國撤回人大授權港府撤銷四名民主派立法會議員資格的決定。另外，除新西蘭之外，聯盟中的四國外長曾於去年5月發表聯合聲明，譴責北京強行實施國安法。

不過，港人的人權自由已受大搜捕影響。曾發起2014佔領運動和發起被警方指為顛覆國家政權的民主派初選的法律學者戴耀廷，在獲得保釋後向朋友發感謝信，表明現時難以判斷未來的日子，但已作最壞打算。他又說，在未來的日子，可能會較少發表公開言論，將集中精力去進行有關法治的寫作。而在社交媒體上，他表示，「身心正被冷徹入骨的冰寒之氣折磨」，但心頭之火仍在，周遭亦有不少人心懷希望。他預見，「有一段不短的日子，會被冰冷的牆四面圍住」，他會專註於法治的研究和寫作，「我深信，走出來的時候，春天的旭日或已經來到了。」