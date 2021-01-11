默克爾：推特等平台封禁特朗普的行為是“有問題的”

德國總理默克爾的發言人塞伯特（Steffen Seibert）1月11日表示，默克爾認為推特和其他社交網絡平台封禁現任美國總統特朗普的賬戶的行為是“有問題的”，因為網絡平台所有者不能決定他人享有的言論自由權利。

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塞伯特在記者會上表示，“言論自由的基本權利是一項至關重要的基本權利，這項基本權利可以被干涉，但要通過法律，在立法機關確定的框架內，而不是根據社交媒體平台管理部門的決定來干涉。”他補充說，“這就是為什麼總理認為美國總統在社交網絡上的賬戶被永久關閉是‘有問題的’。”此前，針對美國首都華盛頓6日發生的衝擊國會事件，默克爾7日表示，她和所有人一樣都看到了美國國會大廈被衝擊的“令人不安”的畫面，這令她感到“既憤怒又悲傷”。

自衝擊國會事件發生後，據新聞網站Axios統計，目前已有13家社交媒體平台宣布封禁或限制特朗普賬戶和與其相關的內容，包括推特、臉書、谷歌、YouTube等全球知名互聯網巨頭。對此，特朗普8日指責推特“禁止言論自由”，並表示他的政府“正在與其他多個平台進行談判，將很快宣布重大消息。”其通過美國總統官方賬戶發布的這些推文亦很快地遭到了推特的刪除。

此外， 法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周一向媒體表示，對社交平台的相關決定感到 “不舒服”。他認為在已經成為“一種公共空間”的社交網絡上封殺政治人物會引發一些問題，因為“沒有法律明確規定的標準”。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）10日亦擬文指出，“我們都還在為抗議者衝進美國國會阻止認證下一任美國總統的畫面而震驚。對美國國會大廈--民主的象徵的攻擊，感覺就像是對我們所有人的直接攻擊。”他稱，“就像9/11標誌着全球安全的範式轉變一樣，20年後，我們正在見證數字平台在我們民主中的作用的前後變化。”

布雷頓在政治新聞網站Politico上表示，“社交媒體公司已經封殺了美國總統特朗普的賬戶，理由是他的信息威脅到了民主，煽動了仇恨和暴力。他們這樣做，已經認識到自己有責任、有義務、有手段防止非法病毒內容的傳播。他們不能再以提供託管服務為由，掩蓋自己對社會的責任。”他認為，“（《通訊規範法案》）《第230條》--美國立法規定社交媒體公司對其用戶發布的內容享有民事責任豁免權--所支撐的教條已經崩塌。”

布雷頓稱，“一個CEO可以在沒有任何制衡的情況下拔掉美國總統的揚聲器的插頭，這一事實令人困惑。這不僅證實了這些平台的力量，而且也顯示出我們社會在數字空間的組織方式中存在着深刻的弱點。”他強調，“這幾天的情況比以往任何時候都明顯，我們不能袖手旁觀，依靠這些平台的善意或對法律的藝術性解釋。我們需要制定遊戲規則，用明確的權利、義務和保障措施來組織數字空間。我們需要恢複對數字空間的信任。這是我們民主國家在21世紀的生存問題。”

布雷頓稱，“這就是為什麼歐盟和美國新政府作為自由世界的盟友，應該聯合起來，開始進行建設性的對話，從而達成全球一致的原則。歐盟的《數字服務法》（DSA）經過精心設計，在歐洲大陸的層面上回答了上述所有的考慮因素，它可以幫助為網絡平台的新的全球方法鋪平道路，一個服務於我們社會普遍利益的方法。通過制定標準和澄清規則，它有可能成為服務於後代的最重要的民主改革。”