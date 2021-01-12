世衛組織再強調：專家到中國找病原 不找罪魁禍首

世衛組織衛生應急主任邁克爾-瑞安（Michael Ryan）強調專家團到中國要找的是病源而不是罪魁禍首2020 年5月3日資料圖片

在世衛組織（WHO）專家調查團抵達中國前夕，該組織周一再次強調稱，調查團本周赴中國的任務，是尋找冠狀病毒的起源，而不是找 "罪魁禍首"。

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世衛組織衛生應急主任邁克爾-瑞安（Michael Ryan）說："這是為了了解這場大流行病的起源，而不是為了找出誰是責任人"。他補充說，"是要為人與動物的面對面接觸找到科學的答案"。"這是絕對必要的"。"我們要找的是答案，而不是罪犯或被告"。

北京周一宣布，在中國報告第一例死亡病例一年後，期待已久的世衛組織調查冠狀病毒來源的調查人員終於將在本周抵達中國。

法新社指出，10名世衛專家的訪問對於中國政權來說是高度敏感的，對造成全球190多萬人死亡的這場疫情，中國政權急於排除自己的責任，儘管這個疫情在中國已基本根除。

中國衛生部在一份聲明中宣布，在原定於上周三的行程推遲一周後，世衛專家們將於本周四開始訪問。

之前，由於北京沒有按期發給世衛專家中國簽證，世衛組織總幹事譚德塞非常罕見地流露出對北京的惱怒。他表示對北京這次推遲 "非常失望"。

世衛組織本次赴武漢考察團由10名專家組成，分別來自丹麥、英國、荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、越南、德國、美國、卡塔爾和日本。他們是在各自主管領域得到認可的科學家。武漢是全球第一個被隔離的城市，一年前，這座大都市在2020年1月23日宣布封城。