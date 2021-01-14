世衛組織/中國

調查新冠病毒源頭 世衛專家抵達武漢

世界衛生組織（WHO）調查專家小組成員2021年1月14日抵達武漢國際機場；在國際到達區，準備乘坐專車。 尼古拉斯·阿斯福里/法新社 NICOLAS ASFOURI / AFP AFP - NICOLAS ASFOURI

作者： 艾娃 6 分鐘

負責調查新冠病毒起源的世衛專家小組，今天（1月14日）抵達武漢，武漢是新冠病毒的出現地。具體情況請看和法廣同屬法國世界媒體集團的視頻報道：