調查新冠病毒源頭 世衛專家抵達武漢 發表時間： 14/01/2021 - 18:49 世界衛生組織（WHO）調查專家小組成員2021年1月14日抵達武漢國際機場；在國際到達區，準備乘坐專車。 尼古拉斯·阿斯福里/法新社 NICOLAS ASFOURI / AFP AFP - NICOLAS ASFOURI 作者： 艾娃 6 分鐘 負責調查新冠病毒起源的世衛專家小組，今天（1月14日）抵達武漢，武漢是新冠病毒的出現地。具體情況請看和法廣同屬法國世界媒體集團的視頻報道： 廣告 繼續瀏覽後續 調查新冠病毒源頭 世衛專家抵達武漢 Members of the World Health Organization (WHO) team investigating the origins of the Covid-19 pandemic board a bus following their arrival at a cordoned-off section in the international arrivals area at the airport in Wuhan on January 14, 2021. NICOLAS ASFOURI / AFP AFP - NICOLAS ASFOURI 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒