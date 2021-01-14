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調查新冠病毒源頭 世衛專家抵達武漢

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世界衛生組織（WHO）調查專家小組成員2021年1月14日抵達武漢國際機場；在國際到達區，準備乘坐專車。 尼古拉斯·阿斯福里/法新社 NICOLAS ASFOURI / AFP
世界衛生組織（WHO）調查專家小組成員2021年1月14日抵達武漢國際機場；在國際到達區，準備乘坐專車。 尼古拉斯·阿斯福里/法新社 NICOLAS ASFOURI / AFP AFP - NICOLAS ASFOURI
作者： 艾娃
6 分鐘

負責調查新冠病毒起源的世衛專家小組，今天（1月14日）抵達武漢，武漢是新冠病毒的出現地。具體情況請看和法廣同屬法國世界媒體集團的視頻報道：

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調查新冠病毒源頭 世衛專家抵達武漢
Members of the World Health Organization (WHO) team investigating the origins of the Covid-19 pandemic board a bus following their arrival at a cordoned-off section in the international arrivals area at the airport in Wuhan on January 14, 2021. NICOLAS ASFOURI / AFP
Members of the World Health Organization (WHO) team investigating the origins of the Covid-19 pandemic board a bus following their arrival at a cordoned-off section in the international arrivals area at the airport in Wuhan on January 14, 2021. NICOLAS ASFOURI / AFP AFP - NICOLAS ASFOURI

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