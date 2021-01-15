Unicef質疑剛果(金)因Covid停課

為了阻擋Covid-19第二波疫情，剛果（金）的學校從去年12月18日起停課至今。聯合國兒童基金會對此決定提出質疑，認為應該優先讓學校重新開學。

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針對剛果民主共和國（RDC），簡稱剛果（金）為了阻擋Covid-19第二波疫情，學校自2020年12月18日以來一直停課，聯合國兒童基金會（Unicef）提出質疑，認為應該採取妥善保護學童的措施，優先讓學校恢復開課。

Covid疫情造成一些兒童輟學

據本台RFI記者Patient Ligodi周五（2021年1月15日）發自金沙薩的報導，聯合國兒童基金會認為，應該盡量避免做出在全國範圍讓學校關門的決定。這種決定只能是在別無他法的最後選項。聯合國兒童基金會尤其強調，被邊緣化的兒童可能會因此而完全放棄求學。他們將為學校停課付出最沉重的代價。

聯合國兒童基金會提到最近在剛果（金）的一項調查結果顯示，2020-2021學年開學時的情形顯示，學生人數下降，尤其是女生。

Image d'archive RFI: Des écoliers dans leur cours d'établissement, à Kinshasa, en août 2020. © AFP - ARSENE MPIANA 法新社

剛果(金)Covid疫情尚未穩定

剛果（金）當局表示，當前衛生形勢無法讓學校重新開門。政府衛生部長解釋說：正在全力控制死亡人數，但因感染Covid-19病毒而死亡的人數依然在上升；學校將會重新開門，只是日期尚未確定；這一學年不會是空白的。

學校長期停課對兒童影響深遠

聯合國兒童基金會指出，如果兒童第二次遭遇學校長期停課，其後果讓幾代人都能感受得到。