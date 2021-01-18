伊朗等7國欠費 遭聯大暫停表決權

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月18日表示，伊朗等7個會員國因積欠會費未繳，現已喪失在大會的表決權。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國憲章規定，會員國拖欠的會費若達到或超過前2年所應繳納的金額時，即予以暫停此種表決權。

古特雷斯致函聯大主席、土耳其籍的勃茲克爾（Volkan Bozkir）指出，其他被叫停表決權的6個會員國分別是尼日爾、利比亞、中非共和國、剛果、南蘇丹和津巴布韋。

信中清楚列出這7個會員國恢復表決權所須各自繳交的金額，但未列出各別欠費總額。比如伊朗必須繳交至少1620萬美元，才得以重新獲得表決權。

聯合國每年預算大約是32億美元，至於維和作業的預算是單獨編列，大約65億美元。