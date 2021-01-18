納瓦利內呼籲俄羅斯民眾走上街頭表達抗議

44歲的俄羅斯反腐基金會創始人納瓦利內星期天回國在機場被捕，18日遭到俄羅斯法院下令審前羈押30天至2月15日。他隨後透過影片呼籲民眾走上 街頭，對他所遭受的當局對待表達抗議。

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法新社報導，俄羅斯當局星期一在拘禁納瓦利內的警局對他倉促進行法庭審訊。納瓦利內表示，他受到的對待已經不只是「對正義的嘲弄」。 44歲的納瓦利內是俄羅斯總統普京的頭號批評者，他去年8月疑遭下毒險送命，送往德 國治療後救回一命。

納瓦利內星期天晚間抵達首都莫斯科的謝瑞米提耶佛機場時，當場遭到警方逮捕，並帶 往莫斯科近郊希姆基的一個警局拘留。

越來越多西方國家呼籲俄羅斯當局立即釋放他。在納瓦利內團隊上傳的審訊影片中，一臉不可置信的 納瓦尼說，他不了解審訊為什麼是在警局內進行，以及為什麼一直到最後一刻都沒人接獲通知。納瓦利內表示：我見過太多對正義的嘲弄，但在碉 堡內的老人（普京）如此恐懼，竟然公然撕毀和揚棄」 俄羅斯的刑法法典。 無天至極到了極點。

由於這場庭審只有親克里姆林宮的媒體獲准旁聽，納瓦利內在另一段影片中呼籲開放所有記者旁聽。 「我要求這段程序儘可能公開，讓所有媒體有機會觀察到這裡發生的荒謬奇聞。 」 星期一在拘留納瓦利內的警局外聚集約100人，大多是記者。附近還有數輛未熄火的警車待命。

中央社報道，聯合國人權事務高級專員公署星期一表示，納瓦利內被捕令人嚴重關切，呼籲莫斯科立即將他釋放。 聯合國人權事務高級專員巴切萊特在推特發文，重申應對納瓦利內遭下毒展開公 正的調查。西方專家判定，納瓦利內中的毒是蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）。 巴切萊特寫道：「我們對納瓦利內被捕深感不安，呼籲立即將他釋放，並保障他依循法治經由正當程序審理的權利。我們也再次要求對他遭到毒害的事件進行徹底公正的調查。 」 路透社報導，德國總理默克爾梅克爾和英國首相約翰遜星期一也都通過發言人呼籲俄羅斯當局立即釋放納瓦利內。