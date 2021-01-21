巴格達連環自殺爆炸 32死110傷

伊拉克首都巴格達今天1月21日發生連環爆炸，兩名自殺式炸彈襲擊者在中心市場自爆，已知造成32人死亡。這是三年多來巴格達最致命的恐怖襲擊。

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據伊拉克內政部說，第一個人肉炸彈在塔亞蘭廣場的二手服裝市場，在小販和圍觀者中間引爆了自己的爆炸帶。當人們聚集在一起試圖幫助受害者時，第二名炸彈客引爆了他的爆炸物。

據伊拉克衛生部長阿爾-塔米米（Hassan al-Tamimi）報告說，除32人死亡外，有110人受傷。據醫生說，在這個擁有1000萬人口的大都市，死亡人數恐怕還會繼續上升，所有醫務人員都已進入高度戒備狀態。

巴格達的醫院裡，黑色年代的幽靈又回來了。法新社說，只見一些悲痛欲絕的母親和情緒激動的兄弟們一個病床一個病床地尋找着他們的親人。

3年前，幾乎在同一天，也是在巴格達繁忙的塔亞蘭廣場，發生了一起自殺式襲擊。那一次造成了31人死亡。

而距離現在最近的一次，發生在巴格達的恐怖襲擊，是在2019年6月，那次爆炸造成了數人死亡。

立法選舉

法新社一名攝影師表示，在巴格繁忙的達塔亞蘭廣場路口上，可以看到血泊和被爆炸撕碎的衣服片。

廣場上有很多士兵和醫護人員，前者封鎖通道，後者忙着搬運屍體或救助傷員，許多救護車響着警報來來回回。

三年前的2018年，幾乎在同一天，在同一個廣場，以完全相同的作案手法進行的恐怖襲擊，造成31人死亡。

與2018年的那次襲擊一樣，這次襲擊也發生在當局正討論組織立法選舉投票之際。伊拉克的國會立法選舉，經常伴隨着暴力事件。

伊拉克政府曾經承諾提前在6月舉行新議會的選舉。但是，當局現在提議推遲到10月舉行，以便選舉委員會有更多時間來組織。

然而，許多政治家對能否提前舉行選舉 -- --不論6月還是10月 -- --都表示懷疑。因為提前選舉的必要條件是首先解散議會。而解散議會須經議員們投票通過。可是沒有任何議員在這方面做出保證。

伊拉克總統巴哈姆-薩利赫在推特上譴責 "動搖國家穩定的惡意企圖"。聯合國駐伊拉克代表團譴責"這種卑鄙的行為不會削弱伊拉克向穩定和繁榮邁進的步伐"。美國駐巴格達使館也譴責了這次襲擊。

定於3月5日至8日訪問伊拉克的天主教皇方濟各表示，他在給伊拉克總統的電報中，對這一 "毫無意義的殘暴行為 ""深感悲痛"。

ISIS沉睡的細胞

周四的雙重自殺式爆炸事件還沒有人立即出面宣布承責，但伊斯蘭國組織過去曾使用過這種方式。該組織在2014年佔領了伊拉克近三分之一的土地，然後巴格達在2017年底宣布贏得了打擊聖戰分子的戰爭。

此後，聖戰小組一直躲在該國山區和沙漠的許多地方。然而，迄今為止，伊斯蘭國組織只聲稱進行了小規模襲擊，這些襲擊通常是在夜間針對遠離城市的偏僻軍事地點。

這次襲擊發生在美國大幅撤軍之後。美國已將在伊拉克的士兵人數減少到2500人，用五角大樓負責人克里斯托弗-米勒的話說，這一減少 "反映了伊拉克軍隊日益增長的能力"。

他說，這種兵力的減少 "並不意味着美國政策的改變"。他保證"美國和聯軍繼續留在伊拉克，以確保ISIS持久失敗。美國自2014年以來在伊拉克領導一個國際聯盟軍，共同打擊ISIS。

但在2020年冠狀病毒大流行開始時，其他盟國的幾乎所有部隊都撤出了伊拉克。