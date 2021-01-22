伊朗最高領袖推特賬號威脅殺掉特朗普 為蘇萊曼尼報仇

伊朗最高精神領袖阿亞圖拉-阿里-哈梅內伊（ayatollah Ali Khamenei）的推特賬號威脅要殺掉美國卸任總統特朗普，為之前被美軍在伊拉克定點擊殺的伊朗政權2號人物蘇萊曼尼復仇。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗最高精神領袖哈梅內伊網站的推特賬號（@khamenei_site）周四1月21日在午夜前發布一張威脅唐納德-特朗普的蒙太奇照片，上面用波斯文寫道："殺害蘇萊曼尼的兇手和下令殺他的人應該遭到報復。

這張照片今天1月22日巴黎時間中午13點仍掛在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的推特上。照片顯示唐納德-特朗普正在海邊一個高爾夫球場打球。投射在高爾夫草坪上的一個三角形飛行機的巨大陰影指向他。哈梅內伊說，“復仇是不可避免的”。

特朗普周三1月20日卸任美國總統後，退居到他位於佛羅里達州的海湖莊園Mar-a-Lago高爾夫球場。

據法新社報道，卡西姆-蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）將軍作為伊朗在中東地區擴張影響力的戰略設計師，也是伊朗伊斯蘭革命衛隊在外國作戰的“聖城軍”（Qods）的指揮官。

2020年1月3日，在伊拉克首都巴格達，他被當時的美國總統唐納德-特朗普下令美軍無人機定點擊殺消滅。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊一再強調，會為蘇萊曼尼之死報仇。他的這個推特說，"復仇隨時可能發生”。

在1月1日舉行的紀念蘇萊曼尼的儀式上，伊朗司法部長易卜拉欣-拉伊西（Ebrahim Raïssi）說，殺害蘇萊曼尼的刺客 "在這個世界上將無安全之地"。 "不要以為像美國總統這樣的人，看起來是刺客，或下令刺殺的人，就可以逃脫（......），絕對不要這樣以為。"

法新社說，1月9日，推特曾刪掉哈梅內伊禁止伊朗進口美國或英國Covid--19疫苗的推文，他稱這兩個國家不可信。推特認為這條信息與推特有關Covid-19的信息政策相違背。