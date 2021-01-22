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哈梅內伊/特朗普

伊朗最高領袖推特賬號威脅殺掉特朗普 為蘇萊曼尼報仇

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伊朗最高精神領袖哈梅內伊推特賬號威脅殺掉特朗普為蘇萊曼尼復仇2021年1月21日
伊朗最高精神領袖哈梅內伊推特賬號威脅殺掉特朗普為蘇萊曼尼復仇2021年1月21日 © 哈梅內伊推特截圖
作者： 古莉
6 分鐘

伊朗最高精神領袖阿亞圖拉-阿里-哈梅內伊（ayatollah Ali Khamenei）的推特賬號威脅要殺掉美國卸任總統特朗普，為之前被美軍在伊拉克定點擊殺的伊朗政權2號人物蘇萊曼尼復仇。

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伊朗最高精神領袖哈梅內伊網站的推特賬號（@khamenei_site）周四1月21日在午夜前發布一張威脅唐納德-特朗普的蒙太奇照片，上面用波斯文寫道："殺害蘇萊曼尼的兇手和下令殺他的人應該遭到報復。

這張照片今天1月22日巴黎時間中午13點仍掛在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的推特上。照片顯示唐納德-特朗普正在海邊一個高爾夫球場打球。投射在高爾夫草坪上的一個三角形飛行機的巨大陰影指向他。哈梅內伊說，“復仇是不可避免的”。

特朗普周三1月20日卸任美國總統後，退居到他位於佛羅里達州的海湖莊園Mar-a-Lago高爾夫球場。

據法新社報道，卡西姆-蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）將軍作為伊朗在中東地區擴張影響力的戰略設計師，也是伊朗伊斯蘭革命衛隊在外國作戰的“聖城軍”（Qods）的指揮官。

2020年1月3日，在伊拉克首都巴格達，他被當時的美國總統唐納德-特朗普下令美軍無人機定點擊殺消滅。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊一再強調，會為蘇萊曼尼之死報仇。他的這個推特說，"復仇隨時可能發生”。

在1月1日舉行的紀念蘇萊曼尼的儀式上，伊朗司法部長易卜拉欣-拉伊西（Ebrahim Raïssi）說，殺害蘇萊曼尼的刺客 "在這個世界上將無安全之地"。 "不要以為像美國總統這樣的人，看起來是刺客，或下令刺殺的人，就可以逃脫（......），絕對不要這樣以為。"

法新社說，1月9日，推特曾刪掉哈梅內伊禁止伊朗進口美國或英國Covid--19疫苗的推文，他稱這兩個國家不可信。推特認為這條信息與推特有關Covid-19的信息政策相違背。

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