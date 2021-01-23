特朗普彈劾案下周一提交參議院2月8日開審

美國總統唐納德-特朗普離開白宮登上他的官方直升機 "海軍陸戰隊一號 "2021年1月20日華盛頓，

美國聯邦參議院民主黨領袖查克-舒默(Chuck Schumer)周五1月22日宣布，眾議院指控美國前總統唐納德-特朗普 "煽動叛亂"的彈劾起訴書將於下周一（25日）提交給參議院，兩周後開審。

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美國聯邦參議院將從2月8日的一周開審針對前總統特朗普的彈劾指控。需要參議院三分之二多數的參議員認定對特朗普的“煽動叛亂”控罪成立，這個彈劾案才生效。

在2021年1月20日離任的總統特朗普在1月13日被聯邦眾議院的民主黨人以“煽動叛亂”罪通過彈劾指控，另有10名共和黨議員也投了贊成票。

之所以參議院在收到眾議院提交的彈劾起訴書兩周後才開始審議表決，據法新社說，是因為新上任的總統拜登需要參議院優先審議他提名的政府負責人以便儘快組建新政府。

據介紹，儘管聯邦參議院現在被民主黨以微弱多數掌控，由於彈劾案需獲三分之二票數才可通過，所以關鍵要看將有多少共和黨參議員倒戈。

之前，共和黨參議院領袖麥康奈爾呼籲共和黨籍參議員到時候對特朗普彈劾案投“良心”票。所謂良心票，就是不必考慮本黨利益或所代表選民的意願。麥康奈爾此舉被認為是變相呼籲共和黨人倒戈，支持民主黨人提出的彈劾特朗普案。

特朗普被指控鼓勵他的支持者在1月6日衝擊國會山。當時國會兩院正在確認各州“選舉人團”的投票結果。特朗普的支持者指控幾個關鍵州在選舉中存在大規模舞弊，並於當天彙集在華盛頓，希望向國會表達他們的意願。此外，包括德州參議員克魯茲在內的數名共和黨議員曾表示會在1月6日國會認證時，對拜登的選舉結果提出質疑，並要求成立緊急調查委員會，就舞弊指控進行調查。但在衝擊國會山事件發生後，支持調查選舉舞弊的議員紛紛放棄了之前的要求。