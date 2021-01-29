以色列駐印度大使館附近發生爆炸案

以色列駐印度大使館所在的卡蘭博士路上的整片區域和整條路已被封鎖起來

以色列駐印度大使館附近， 1月29日晚發生一起土製炸彈爆炸案，但沒有傳出傷亡。發生爆炸案的地段是新德里印度政要聚集的地區。

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以色列駐印度大使館所在的卡蘭博士路上的整片區域和整條路已被封鎖起來，印度加強了所有機場、重要設施和政府大樓的安全措施。

警方還在調查爆炸案是誰幹的。爆炸案發生前， 抗議農業三法的印度農民團體在26日印度共和日和警方發生暴力衝突。

印度內政部長夏哈已與新德里警察局長及情報機構負責人會面，討論爆炸案相關事宜。

印度外交部長蘇傑生星期五晚間7時多發推文說，他已經向以色列外交部長阿胥肯納吉保證，印度會為以色列使館和外交官提供最充分的保護。印度將儘力找到肇事者。

印度新德里電視台引述警方消息人士透露，爆炸案是發生在距離總統府瑞辛納山丘前方勝利廣場1400米的地方，距離以色列大使館僅幾米路，距離總理官邸也只有300米；初步調查，炸彈被包裹在塑膠袋裡面， 放在金德爾住宅區外的人行道上。

發生爆炸案的這一帶，是印度總統柯文德、總理莫迪和其他印度高層政府官員聚集地區，有嚴密的安全系統，隔一小段距離就會看到荷槍實彈的中央工業安全部隊人員駐守 。

這是涉及以色列駐印度大使館的第2起爆炸案。第1起爆炸案發生於2012年2月。