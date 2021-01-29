阿斯特捷利康新冠疫苗：馬克龍就該疫苗對老年人的有效性表示懷疑

周五，在歐洲藥品管理局（EMA）批准阿斯特捷利康的新冠疫苗之前幾個小時，法國總統馬克龍以德國專家的意見為依據，就阿斯特捷利康新冠疫苗對老年人的有效性表示懷疑。

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根據法國總統府對法新社的確認，法國總統周五在會見外國媒體時宣稱：“對（阿斯特捷利康的）這種疫苗，我們擁有的信息很少，我們等着歐洲藥品管理局的結果。目前，我們認為它對65歲以上的人幾乎無效。”

馬克龍還說，“我可以正式告訴您的是，目前，我們擁有的60-65歲以上人群對阿斯特捷利康疫苗的第一反應並不令人鼓舞。因此，就我個人而言，我一方面在等待歐洲藥品管理局的意見，另一方面，在等待法國最高衛生當局的看法，因為他們有數字”。

不過，馬克龍也承認說：“我沒有任何數據，也沒有研究這些數字的科學家團隊。”

在馬克龍講這番話後幾個小時，歐洲藥品管理局批准了在歐盟對18歲以上的人使用阿斯特捷利康疫苗，沒有年齡限制。

但是德國疫苗管理局在歐洲監管機構批准後重申，它建議不要對65歲以上人群使用阿斯特捷利康疫苗。

在法國，怎麼樣使用阿斯特捷利康疫苗，還需要獲得法國最高衛生管理機構的批准，該機構預計在下周初給出意見。