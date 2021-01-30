英國下周一將申請加入CPTPP

自倫敦方面消息，英國政府根據其脫歐後的“全球英國”戰略，即將申請加入“全面與進步跨太平洋夥伴關係協定”(CPTPP)。

廣告 繼續瀏覽後續

消息指，英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)將在下周一正式提出這一請求，預計隨後的談判將在今年春季進行。2018年3月8日，參與CPTPP談判的11國代表在智利首都聖地亞哥舉行協定簽字儀式。簽署CPTPP的國家有日本、加拿大、澳大利亞、智利、新西蘭、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯。它總共覆蓋了一個約5億人口的市場，創造了超過13%的世界收入。

美國在前總統奧巴馬政府執政時期原本在談判中，加入了其前身跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但特朗普總統上任後於2017年1月23日簽署行政令，正式宣布美國退出該協定。同年11月11日，時任日本經濟大臣茂木敏充與越南工貿部長陳俊英在越南峴港舉行新聞發布會，兩人共同宣布除美國外的11國就繼續推進TPP正式達成一致，11國將簽署新的自由貿易協定，新名稱為CPTPP。

2018年3月8日，參與CPTPP談判的11國代表在聖地亞哥舉行協定簽字儀式。同年12月30日，CPTPP正式生效。該協議的主要目的是削減成員國之間的貿易關稅，它包括承諾取消或減少95%的進口費用，儘管其中一些費用被保留，以保護一些國產產品，例如日本的大米和加拿大的乳製品行業等。

作為回報，各國必須在食品標準等法規上進行合作。但是，這些標準和法規不一定要完全相同，成員國可以達成自己的貿易協議。據悉，英國將是第一個提出申請入會的非創始國，如果成功，將成為其僅次於日本的第二大經濟體。