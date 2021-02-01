促以色列與阿拉伯多國建交：庫什納和助手被提名諾貝爾和平獎

美國前白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）和他的副手貝爾科維茨（Avi Berkowitz）因推動以色列與阿拉伯多國建交，在1月31日截止日期之前，被提名角逐今年諾貝爾和平獎。

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路透社消息說，白宮高級顧問呢賈里德-庫什納（Jared Kushner）與其副手，美國中東特使艾維-貝爾科維茨（Avi Berkowitz）獲諾獎提名，是因他們去年在以色列與幾個阿拉伯國家關係正常化談判中的作用。

他們的名字是由美國律師艾倫-德肖維茨（Alan Dershowitz）提交的，德肖維茨是美國前總統唐納德-特朗普的支持者，他有權以哈佛法學院名譽教授的身份提名諾獎候選人。

在中東國家與伊朗長期對抗的前景下，促成以色列與阿拉伯多國簽署關係正常化的"亞伯拉罕協議"，被認為是25年來中東地區最大的外交突破。

在給諾貝爾委員會的信中，哈佛法學院名譽教授德肖維茨還提到了美國前駐以色列大使大衛-弗里德曼和以色列前駐美國大使羅恩-德默所做的工作。

他寫道："諾貝爾和平獎不是“名望”問題，而是應該符合當年阿爾弗雷德-諾貝爾在遺囑中所規定的標準 "。路透社說，他此話是暗示自己的提名有爭議。

賈里德-庫什納也是唐納德-特朗普的女婿。他在一份聲明中表示，自己很榮幸能夠獲得該獎項的提名。

諾貝爾和平獎將在今天10月揭曉。去年的諾貝爾和平獎被授予聯合國世界糧食計畫署。

此前已有許多人或組織機構獲得提名，包括白俄羅斯反對派領導人，俄羅斯反對派領導人，瑞典環保女孩，特朗普，阿桑奇，黑人命也是命運動，世衛組織，記者無國界組織，保護記者協會，國際事實核查網等。