國際社會譴責緬甸軍人政變 呼籲立即放人

緬甸軍方政變逮捕文職政府領導人昂山素季等人。民盟支持者在緬甸駐泰國大使館外集會抗議2021年2月1日曼谷

緬甸軍方今天2月1日凌晨逮捕文官政府實際負責人昂山素季和其他高層，宣布國家進入緊急狀態，為期一年，理由是去年11月的大選舞弊。今天國際社會集體譴責緬甸軍隊發動政變，要求釋放所有被捕者。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，緬甸軍方周一承諾，一旦其政變後宣布的一年緊急狀態結束，將舉行新的選舉。緬甸軍方在其臉書（Facebook）頁面上的聲明說："我們將建立真正的多黨民主制。" 該聲明還補充說，在舉行 "自由和公平的大選 "後，將移交權力。

聯合國

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯 "強烈 "譴責軍隊逮捕昂山素季和其他政治領導人。他指出，隨着軍方 "宣布將所有立法、行政和司法權力移交給軍方"，"這些事態的發展是對緬甸民主改革的嚴重打擊"。

美國

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）的聲明表示，"美國反對任何改變最近選舉結果或阻礙緬甸民主過渡的企圖，如果不放棄這些逮捕措施，美國將對責任人採取行動"。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲緬甸軍方 "釋放所有政府官員和民間社會領袖，尊重緬甸人民在11月8日民主選舉中表達的意願。

歐盟

歐洲理事會主席米歇爾 "強烈"譴責緬甸的政變，他在Twitter上呼籲 "立即釋放 "被捕者，呼籲緬甸軍方尊重選舉結果。

歐洲外交負責人博雷爾說，"緬甸人民想要民主。歐盟與他們同在"。

法國

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）稱，巴黎呼籲“尊重 緬甸的投票結果"，呼籲 緬甸"在國際機構框架內，與合作夥伴進行討論"。

瑞典

瑞典外長安娜-林德（Ann Linde）在推特上 "譴責"緬甸政變，呼籲緬甸軍方 "尊重法治"和選舉結果，並呼籲 "立即無條件 "釋放所有被捕的文職領導人。

丹麥

丹麥外長 葉普·科福德（Jeppe Kofod）"強烈譴責"政變，呼籲 緬甸"各方尊重民主選舉的結果"，並要求釋放 "所有文職領導人和政府官員"，他並在Twitter上補充說，"軍隊由文官控制是一項重要的民主原則"。

挪威

挪威外交大臣伊內-埃里克森-索雷德（Ine Eriksen Søreide）在推特上說， "我們譴責緬甸今天的事態發展"，"我們呼籲軍方領導人遵守民主標準，尊重選舉結果。民選的政治領導人必須被釋放。

英國

英國首相約翰遜譴責緬甸政變，要求釋放包括昂山素季在內的文職領導人。他在推特上說，“人民的投票必須受到尊重"

加拿大

加拿大駐聯合國大使鮑勃-雷（Bob Rae）在推特上指出，"緬甸軍方"（當時）如此寫憲法，就是為了讓他們能做到今天這樣的事情（政變）"。他說，" 2008年的緬甸《憲法》就是為了確保軍權能得到根深蒂固的保障而特別設計的。"

澳大利亞

澳大利亞外長瑪麗斯-佩恩（Marise Payne）呼籲緬甸軍方 "軍方尊重法治，通過法律機制解決爭端，並立即釋放所有被非法拘禁的（政治）民間社會（領袖）和其他人。

日本

日本外交部表態呼籲釋放昂山素季，並敦促緬甸 "國家軍隊迅速恢復民主政治制度"。

印度

印度外交部表示對緬甸的局勢深切擔憂，指出緬甸軍方"必須尊重法治和民主進程"。

新加坡

新加坡為外交部也對緬甸局勢表達“嚴重擔憂”，表示希望緬甸各方保持克制。