美國媒體稱緬甸政變讓拜登面臨第一場外交挑戰

緬甸1日發生軍事政變，拘禁曾獲諾貝爾和平獎的緬甸實質領導人昂山素季以及多位執政黨高層官員，讓上任不到一個月的美國總統拜登面臨其外交政策的第一場重大挑戰。

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美國網絡新聞網站《政治》（POLITICO）報導指出：拜登政府是否對緬甸迅速採取行動，還是與盟邦聯手，或只是展現美國的實力，牽動未來美國在國際舞台上的分量；從更高層次來看，還涉及美國能否經得起在世界各國逐漸興起的獨裁主義挑戰。

報導稱，拜登1日發表聲明，譴責緬甸軍方掌控權力，並說美國將檢討對緬甸的政策，“將採取適當行動”。但熟悉拜登政府內部討論的消息人士表示，美國官員對於緬甸的狀況感到沮喪，其中因素包括事件發生的時間點，拜登團隊頗為手忙腳亂，設法協調各部會商討如何因應，包括在國內以及國際的因應策略；幕僚們也討論着是否要以“政變”描述這次事件。知情人士形容，狀況簡直”一團亂”。

過去幾年來，昂山素季名譽嚴重受損，因為她的政府放任軍方對羅興雅穆斯林(Rohingya Muslim)種族屠殺。不過，昂山素季仍被視為維持緬甸民主發展的重要人物。

《美國之音》引述澳大利亞國立大學研究員馬斯頓(Hunter Marston)說，由國務卿布林肯領導的一批人將人權和民主放在了拜登外交政策的核心，緬甸將成為一個真正的測試，看看他們是要維護民主和人權的價值，還是將重心放在地緣政治上來與對手中國競爭。