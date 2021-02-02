貝佐斯宣布將於三季度卸任亞馬遜CEO職務

亞馬遜公司2月2日宣布，亞馬遜雲計算服務平台CEO安迪·賈西（Andy Jassy）將於今年第三季度接任公司創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos ）的CEO職務，貝佐斯將過渡為亞馬遜董事會的執行主席。貝佐斯在致員工信中表示，他離任後會致力於新產品和早期項目的開發。

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賈西自亞馬遜創立後大部分時間都在該公司工作。過去近30年來，亞馬遜從一個在線書商成長為價值1.7萬億美元的龐然大物，擁有130多萬名員工。賈西是服務貝佐斯時間最長、最信任的副手之一。他在2003年擔任CEO的 “影子”技術顧問這一重要角色。他撰寫了後來成為亞馬遜網絡服務商業計畫的原始文件，並自2006年該部門成立以來一直負責管理該部門。

貝佐斯在致員工信中寫道，“我很高興地宣布，今年第三季度我將轉任亞馬遜董事會執行主席，賈西將出任CEO。在執行主席的崗位上，我打算將精力和注意力集中在新產品和早期計畫上。安迪在公司內部很有名氣，在亞馬遜工作的時間幾乎和我一樣長。他將是一位傑出的領導者，我對他充滿信心。”

貝佐斯稱，“這段旅程始於大約27年前。當時亞馬遜只是一個想法，它沒有名字。當時我最常被問到的問題是：‘互聯網是什麼？’ 幸運的是，我已經很久沒有解釋過這個問題了。”他說，“今天，我們僱傭了130萬名才華橫溢、兢兢業業的員工，為數億客戶和企業提供服務，被廣泛認為是世界上最成功的公司之一。”

貝佐斯說，“我不知道還有哪家公司的發明記錄像亞馬遜一樣好，我相信我們現在是最有創造力的時候。我希望你和我一樣為我們的發明性感到驕傲。我想你也應該如此。”他談到，“我覺得我的工作很有意義，也很有趣。我可以和最聰明、最有才華、最有創意的隊友一起工作。在順境時，你一直很謙虛。在困難的時候，你一直堅強地支持着我，我們互相逗笑。在這個團隊工作是一件很快樂的事情。”

貝佐斯稱，“雖然我還在辦公室跳踢踏舞，但我對這次轉型感到很興奮。數以百萬計的客戶依賴我們的服務，超過一百萬的員工依賴我們的生活。作為亞馬遜的CEO是一個很深的責任，它的消耗很大。當你肩負着這樣的責任時，很難把注意力放在其他事情上。作為執行主席，我將繼續參與亞馬遜的重要舉措，但也有時間和精力關注Day 1基金、貝佐斯地球基金、藍色起源、《華盛頓郵報》以及我的其他激情。我從來沒有這麼多精力，這不是為了退休。我對我認為這些組織能夠產生的影響充滿了超級激情。”

貝佐斯表示，“亞馬遜對未來的定位是再好不過了。我們正在全力以赴，正如世界需要我們那樣。我們正在醞釀的事情將繼續讓人驚訝。我們為個人和企業提供服務，我們開創了兩個完整的行業和一類全新的設備。我們是機器學習和物流等不同領域的領導者，如果亞馬遜人的想法需要另一種新的機構技能，我們有足夠的靈活性和耐心去學習它。”他鼓勵員工說，“繼續發明，當一開始這個想法看起來很瘋狂時，不要絕望。記住要去流浪。讓好奇心成為你的指南針。它依然是初始之日。”